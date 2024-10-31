Людям в оккупации угрожают не давать отопление, если у них нет паспорта РФ, - ЦНС

Жители временно оккупированных территорий могут остаться без тепла. Так будет, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, местные коллаборанты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла. Однако для перезаключения договора нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами Российской Федерации, а также иметь российский паспорт.

То есть, фактически тепло можно получить только при наличии документа РФ.

"Таким образом враг в очередной раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, ведь не признает право украинской нации на существование", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал сообщать всех, кто помогает давить на украинцев и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"Никто не сможет избежать наказания: ни во время войны, ни после", - резюмировал ресурс.