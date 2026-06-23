Людство створює "моноліт Судного дня": що відомо про проєкт Rouser Lab

Конструкція моноліту

Об'єкт зведуть на краю віддаленого летовища у Тасманії.

Конструкція завдовжки 16 метрів та заввишки 4 метри складатиметься з надміцного залізобетону та армованої сталі.

За заявою Rouser Lab, корпус спроєктовано таким чином, щоб витримати будь-які можливі катаклізми, включаючи руйнівні циклони, землетруси, масштабні пожежі, повені або прямі фізичні напади.

Технічне забезпечення

Енергосистема: на даху встановлять 36 сонячних панелей, захищених кількома шарами загартованого протиударного скла.

Сховище даних: внутрішні накопичувачі безперервно акумулюватимуть інформацію через інтернет з баз даних космічних агентств, метеорологічних служб та провідних університетів.

"Життєвий індекс Землі": система збиратиме температурні аномалії, рівень закислення океану, концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та динаміку зникнення біологічних видів.

Комунікаційний феномен та проєкт Climate S.O.S.

Примітно, що Rouser Lab не є класичною науковою чи суто технологічною інституцією. Організація позиціонує себе як "експериментальне агентство екологічних комунікацій".

Через тривалу відсутність новин з 2021 року у медіапросторі побутувала думка, що "Чорна скринька Землі" є лише гучним піар-перформансом для привернення уваги до кліматичної кризи. Проте актуальний запуск доводить серйозність намірів команди.

Окрім створення наземного самописця, агентство паралельно працює над ще одним футуристичним проєктом під назвою Climate S.O.S. Він передбачає будівництво 50-метрового "техно-обеліска", оснащеного потужним радіотелескопом.

Головне завдання цієї споруди - безперервно транслювати у глибокий космос сигнал екологічного лиха в надії, що позаземні цивілізації зможуть зафіксувати його та допомогти людству впоратися з наслідками екологічного колапсу.

Наразі ж головною метою тасманського моноліту залишається ведення об'єктивного літопису в реальному часі для вчених, журналістів та громадськості.