Человечество создает "монолит Судного дня": что известно о проекте Rouser Lab

Конструкция монолита

Объект будет построен на окраине отдаленного аэропорта в Тасмании.

Конструкция длиной 16 метров и высотой 4 метра будет состоять из сверхпрочного железобетона и армированной стали.

По заявлению Rouser Lab, корпус спроектирован таким образом, чтобы выдержать любые возможные катаклизмы, включая разрушительные циклоны, землетрясения, масштабные пожары, наводнения или прямые физические нападения.

Техническое обеспечение

Энергосистема: на крыше установят 36 солнечных панелей, защищенных несколькими слоями закаленного противоударного стекла.

Хранилище данных: внутренние накопители будут непрерывно собирать информацию через Интернет из баз данных космических агентств, метеорологических служб и ведущих университетов.

"Индекс жизнеспособности Земли": система будет собирать данные о температурных аномалиях, уровне закисления океана, концентрации углекислого газа в атмосфере и динамике исчезновения биологических видов.

Коммуникационный феномен и проект Climate S.O.S.

Примечательно, что Rouser Lab не является классической научной или чисто технологической организацией. Организация позиционирует себя как "экспериментальное агентство экологических коммуникаций".

Из-за длительного отсутствия новостей с 2021 года в медиапространстве бытовало мнение, что "Черный ящик Земли" - это лишь громкий пиар-перформанс для привлечения внимания к климатическому кризису. Однако нынешний запуск доказывает серьезность намерений команды.

Помимо создания наземного самописца, агентство параллельно работает над еще одним футуристическим проектом под названием Climate S.O.S. Он предусматривает строительство 50-метрового "техно-обелиска", оснащенного мощным радиотелескопом.

Главная задача этого сооружения - непрерывно транслировать в глубокий космос сигнал об экологической катастрофе в надежде, что внеземные цивилизации смогут его зафиксировать и помочь человечеству справиться с последствиями экологического коллапса.

Пока же главной целью тасманского монолита остается ведение объективной хроники в реальном времени для ученых, журналистов и общественности.