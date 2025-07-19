Людський фактор переможе: топ-5 професій, які ШІ замінити не зможе

Молодь активно користується ШІ

Найактивнішими користувачами ШІ в Україні є молодь віком 18-29 років, про це свідчить опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології весною 2025 року. 54% респондентів у цій віковій групі звертаються до ШІ регулярно.

Серед опитаних віком 30-44 років користуються ШІ лише 21%, а серед людей віком від 60 років - лише 4%. Цікаво також, що чоловіки більш просунуті у питаннях штучного розуму - 23% з них вже користуються ШІ, а от серед жінок таких лише 13%.

ШІ в бізнес-процесах

Близько 27% компаній малого та середнього бізнесу у світі вже використовують інструменти ШІ для автоматизації процесів, про це свідчить дослідження міжнародної консалтингової компанії McKinsey.

"Цікаво, що до 2030 року цей показник зросте до 50% та вище. Прорив у використанні ШІ у бізнесі стався зимою 2024 року, коли код дав можливість - генерувати нові ідеї, аналізувати інформацію, писати тексти, створювати відео та графіку", - наголошує Костянтин Круглов.

А головне для бізнесу - взяв на себе або полегшив та прискорив виконання щоденної рутинної роботи та обов'язків. Отже, у 2025 році штучний розум став доступним навіть малому й середньому бізнесу.

В Україні ШІ вже впровадили 21% підприємців, йдеться в дослідженні Mastercard SME Index. Найчастіше його використовують для комунікації з клієнтами, аналізу даних, прогнозуванні ризиків, перекладу, маркетингових та SMM-стратегій та створення контенту. Відомо, що близько 35% бізнесів виявили інтерес та готовність впровадження ШІ-технологій.

"Втім, попри те, що для переважної частини бізнесу використання ШІ сприяє підвищенню ефективності та оптимізації витрат у тому чисті й на заробітну плату, існує перелік професій, котрі не замінить код. Ми - як люди розумні - маємо залишати за собою можливість контролювати певні процеси та приймати ключові рішення самостійно", - каже експерт.

Топ-5 професій, які ШІ не може замінити в нашому житті:

Митець

Почнемо з най не очевиднішого. Під митцями маються на увазі, художники, письменники, співаки й так далі. Хоча вже сьогодні більшість сучасних спеціалістів, приміром, у рекламних агенціях чи дизайнерських бюро, використовує ШІ для створення зображень та відео.

"Справжнє мистецтво - нові художні твори, пісні, вірші - все це народжується зсередини людини. Митці створюють шлях від буття, до реального сприйняття, в той час, як штучний інтелект створює зображення або тест лише на основі того, що вже існувало та було створено до цього", - пояснює фахівець.

HR-спеціаліст

Вже сьогодні ШІ може сканувати резюме на наявність необхідних навичок та освіти. Чат-боти можуть відповідати на запитання, призначати зустрічі та давати тестові завдання.

Але аналогічно з психологами, погляд, рухи, поведінка, інтонація та вміння хорошого HR знайти потрібного кандидати на посаду, ніколи не зможе бути замінено роботом

ШІ завжди діє по закладеному алгоритму, в його базу було закладено сприйняття "правильного" і "стандартного".

"І надалі спеціаліст з HR буде відігравати ключову роль у створенні комфортних психологічних умов праці та мотивації. Відповідатиме за довіру та повагу між працівниками, побудову корпоративної культури й внутрішньої атмосфери в компанії", - каже експерт.

Звісно, що ШІ може допомагати в роботі спеціалісту з кадрів. Наприклад, ChatGPT може провести порівняльний аналіз потенційних кандидатів на посаду. Він може проаналізувати резюме та надати звіт щодо їх професійного досвіду й освіти, оцінити якість виконаних завдань та результати співбесід. Отже, допоможе прийняти вірне рішення.

Психолог

По даних опитування YouGov, більше ніж половина молодих людей віком до 29 років у США відчувають себе комфортно, якщо звертаються до ШІ‑чатботів щодо проблем ментального здоров’я.

Але насправді, це несе дуже велику загрозу, бо ШІ ніколи не зможе володіти потрібним рівнем емпатії.

"Справжня психологічна допомога, може надаватися тільки при контакті двох людей, і розумінні контексту, який може збагнути лише людина", - додає фахівець.

Експерт з психології підприємництва, бізнесмен та науковець Костянтин Круглов (фото надано автором)

Керівник

Як і всі професії пов’язані з людьми, ця ніколи не може бути замінена, адже посада керівника або топ-менеджера бізнесу передбачає не лише аналітичний розум, вміння систематизувати та вибудувати процеси, але й потребує людяності, вміння системно оцінити обставини, часто діяти не за шаблоном.

Сучасні керівники за допомогою ШІ вже здійснюють моніторинг продуктивності, збір та аналіз даних про працівників, створюють звіти та ведуть планування.

Також здійснюють розробку меню, посадових обов’язків, шаблонів навчання нових працівників, роблять координацію завантаження працівників залежно від сезонності, відпусток та інших факторів.

"Але це лише невелика складова роботи керівника. Ідея в тому, щоб не заміняти справжню людську комунікацію, котра в бізнесі обов’язково призводить до підвищення фінансових результатів компанії", - додає Круглов.

Науковець

ШІ, знов таки, вчиться лише на основі того, що до цього давали йому люди. Він не зможе розвивати щось нове, а лише накладати на основи старого. А іноді, потрібно будь-яку науку ставити під сумнів. Також, ніхто не дає гарантії, що він не буде використовувати неетичні методи для експериментів.