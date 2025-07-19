Человеческий фактор победит: топ-5 профессий, которые ИИ заменить не сможет

Молодежь активно пользуется ИИ

Самыми активными пользователями ИИ в Украине является молодежь в возрасте 18-29 лет, об этом свидетельствует опрос проведенный Киевским международным институтом социологии весной 2025 года. 54% респондентов в этой возрастной группе обращаются к ИИ регулярно.

Среди опрошенных в возрасте 30-44 лет пользуются ИИ только 21%, а среди людей в возрасте от 60 лет - только 4%. Интересно также, что мужчины более продвинуты в вопросах искусственного разума - 23% из них уже пользуются ИИ, а вот среди женщин таких только 13%.

ИИ в бизнес-процессах

Около 27% компаний малого и среднего бизнеса в мире уже используют инструменты ИИ для автоматизации процессов, об этом свидетельствует исследование международной консалтинговой компании McKinsey.

"Интересно, что к 2030 году этот показатель вырастет до 50% и выше. Прорыв в использовании ИИ в бизнесе произошел зимой 2024 года, когда код дал возможность - генерировать новые идеи, анализировать информацию, писать тексты, создавать видео и графику", - отмечает Константин Круглов.

А главное для бизнеса - взял на себя или облегчил и ускорил выполнение ежедневной рутинной работы и обязанностей. Итак, в 2025 году искусственный разум стал доступным даже малому и среднему бизнесу.

В Украине ИИ уже внедрили 21% предпринимателей, говорится в исследовании Mastercard SME Index. Чаще всего его используют для коммуникации с клиентами, анализа данных, прогнозирования рисков, перевода, маркетинговых и SMM-стратегий и создания контента. Известно, что около 35% бизнесов проявили интерес и готовность внедрения ИИ-технологий.

"Впрочем, несмотря на то, что для большей части бизнеса использование ИИ способствует повышению эффективности и оптимизации расходов, в том числе и на заработную плату, существует перечень профессий, которые не заменит код. Мы - как люди умные - должны оставлять за собой возможность контролировать определенные процессы и принимать ключевые решения самостоятельно", - говорит эксперт.

Топ-5 профессий, которые ИИ не может заменить в нашей жизни:

Художник

Начнем с самого не очевидного. Под художниками имеются в виду, художники, писатели, певцы и так далее. Хотя уже сегодня большинство современных специалистов, например, в рекламных агентствах или дизайнерских бюро, использует ИИ для создания изображений и видео.

"Настоящее искусство - новые художественные произведения, песни, стихи - все это рождается изнутри человека. Художники создают путь от бытия, к реальному восприятию, в то время как искусственный интеллект создает изображение или тест только на основе того, что уже существовало и было создано до этого", - объясняет специалист.

HR-специалист

Уже сегодня ИИ может сканировать резюме на наличие необходимых навыков и образования. Чат-боты могут отвечать на вопросы, назначать встречи и давать тестовые задания.

Но аналогично с психологами, взгляд, движения, поведение, интонация и умение хорошего HR найти нужного кандидата на должность, никогда не сможет быть заменено роботом

ИИ всегда действует по заложенному алгоритму, в его базу было заложено восприятие "правильного" и "стандартного".

"И в дальнейшем специалист по HR будет играть ключевую роль в создании комфортных психологических условий труда и мотивации. Будет отвечать за доверие и уважение между работниками, построение корпоративной культуры и внутренней атмосферы в компании", - говорит эксперт.

Конечно, ИИ может помогать в работе специалисту по кадрам. Например, ChatGPT может провести сравнительный анализ потенциальных кандидатов на должность. Он может проанализировать резюме и предоставить отчет об их профессиональном опыте и образовании, оценить качество выполненных заданий и результаты собеседований. Следовательно, поможет принять верное решение.

Психолог

По данным опроса YouGov, более половины молодых людей в возрасте до 29 лет в США чувствуют себя комфортно, если обращаются к ИИ-чатботам по проблемам ментального здоровья.

Но на самом деле, это несет очень большую угрозу, потому что ИИ никогда не сможет обладать нужным уровнем эмпатии.

"Настоящая психологическая помощь, может предоставляться только при контакте двух людей, и понимании контекста, который может понять только человек", - добавляет специалист.

Эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов (фото предоставлено автором)

Руководитель

Как и все профессии, связанные с людьми, эта никогда не может быть заменена, ведь должность руководителя или топ-менеджера бизнеса предполагает не только аналитический ум, умение систематизировать и выстроить процессы, но и требует человечности, умения системно оценить обстоятельства, часто действовать не по шаблону.

Современные руководители с помощью ИИ уже осуществляют мониторинг производительности, сбор и анализ данных о работниках, создают отчеты и ведут планирование.

Также осуществляют разработку меню, должностных обязанностей, шаблонов обучения новых работников, делают координацию загрузки работников в зависимости от сезонности, отпусков и других факторов.

"Но это лишь небольшая составляющая работы руководителя. Идея в том, чтобы не заменять настоящую человеческую коммуникацию, которая в бизнесе обязательно приводит к повышению финансовых результатов компании", - добавляет Круглов.

Ученый

ИИ, опять же, учится только на основе того, что до этого давали ему люди. Он не сможет развивать что-то новое, а лишь накладывать на основы старого. А иногда, нужно любую науку ставить под сомнение. Также, никто не дает гарантии, что он не будет использовать неэтичные методы для экспериментов.