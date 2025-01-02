Людмила Кіченок зазнала першої поразки з новою партнеркою та втратила титул у Брісбені

WTA 500 Брісбен, Парний розряд, Друге коло

Людмила Кіченок / Чжань Хаоцин – Прісцилла Хон / Анна Калінская – 6:7, 2:6

У протистоянні с австралійкою Хон та "нейтральною" росіянко Калінскою, україно-тайванський дует програв в двох сетах. Поєдинок тривав 1 годину і 25 хвилин.

У рівному протистоянні в першій партії українка та її партнерка були близькими до успіху, але прикро поступились на тай-брейку. В другому ж сеті перевага суперниць не викликала сумнівів. Кіченок з Хаоцин протягом матчу припустились п'ятьох подвійних помилок.

Таким чином українка зазнала першої поразки в тандемі с представницею Тайваню. Це був перший турнір, де тенісистки виступали разом.

Минулого року Людмила в парі з Єленою Остапенко з Латвії виграли змагання в Брісбені. Цьогоріч Остапенко грала разом з іншою українкою – Мартою Костюк. Новостворений дует вилетів вже в першому колі.