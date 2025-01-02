Людмила Киченок потерпела первое поражение с новой партнершей и потеряла титул в Брисбене

WTA 500 Брисбен, Парный разряд, Второй круг

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин - Присцилла Хон / Анна Калинская - 6:7, 2:6

В противостоянии с австралийкой Хон и "нейтральной" россиянкой Калинской, украино-тайваньский дуэт проиграл в двух сетах. Поединок длился 1 час и 25 минут.

В равном противостоянии в первой партии украинка и ее партнерша были близки к успеху, но обидно уступили на тай-брейке. Во втором же сете преимущество соперниц не вызывало сомнений. Киченок с Хаоцин в течение матча допустили пять двойных ошибок.

Таким образом украинка потерпела первое поражение в тандеме с представительницей Тайваня. Это был первый турнир, где теннисистки выступали вместе.

В прошлом году Людмила в паре с Еленой Остапенко из Латвии выиграли соревнования в Брисбене. В этом году Остапенко играла вместе с другой украинкой - Мартой Костюк. Новосозданный дуэт вылетел уже в первом круге.