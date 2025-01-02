ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Калініна помстилась за Костюк та вийшла в чвертьфінал турніру в Брісбені

Брісбен, Четвер 02 січня 2025 10:50
UA EN RU
Калініна помстилась за Костюк та вийшла в чвертьфінал турніру в Брісбені Фото: Ангеліна Калініна (x.com/angie_kalinina)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Ангеліна Калініна в 1/8 фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брісбені здолала кривдницю Марти Костюк та вийшла до наступного кола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500 Брісбен, Одиночний розряд, 1/8 фіналу

Ангеліна Калініна – Юань Юе – 6:1, 6:4

Калініна без проблем розібралася з третьою ракеткою Китаю, яка на старті турніру обіграла лідера українського тенісу – Марту Костюк. Поєдинок за путівку у чвертьфінал тривав 1 годину, 42 хвилини та завершився впевненою перемогою вітчизняної спортсменки в двох сетах.

У першій партії Калініна віддала суперниці лише один гейм. Напружена боротьба пішла у другому, який тривав більше години. Українка повела з брейком, не змогла подати на матч, але згодом виграла переможне очко на прийомі.

У наступному раунді Калініна, яка в світовому рейтингу WTA перебуває на 55-й сходинці, зіграє проти 113-ї ракетки світу – австралійки Кімберлі Біррелл. Між собою тенісистки досі не грали. Для українки це буде перший чвертьфінал з липня 2024 року.

Четверта ракетка України залишилася єдиною вітчизняною представницею в одиночному розряді на першому турнірі сезону. Раніше зі змагань вилетіли Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Раніше розповіли про найважливіші події світового спорту за участі українців у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
NEWS
Кількість атак РФ знизилась, але бої біля Покровська не вщухають. Яка ситуація на фронті
Кількість атак РФ знизилась, але бої біля Покровська не вщухають. Яка ситуація на фронті
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне