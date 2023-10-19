Людмила Киченок выступит в парном Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок завоевала путевку в малый Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Она сыграет в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

31-летняя украинка будет выступать в первом за четыре года парном итоговом соревновании сезона – WTA Elite Trophy. Турнир в конце октября и примет китайский Чжухай.

Киченок сыграет в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери. Опытная скандинавка идет на 39-й строчке рейтинга WTA в парном разряде. Зато украинская теннисистка занимает 28-е место.

Соперницами пары Киченок с Эйкер станут еще 5 дуэтов. Сначала они сыграют групповой этап в двух тройках, а победители каждой группы выйдут в финал соревнований. Жребий турнира проведут впоследствии.

Все участники WTA Elite Trophy-2023:

Людмила Киченок/Ульрикке Эйкери

Алдила Сутджиади/Мию Като

Мари Бузкова/Сара Соррибес Тормо

Сюй Ифань/Ван Сию

Цзян Синьюй/Тан Цяньхуэй

Вероника Кудерметова/Беатрис Хаддад Майя

Людмила Киченок на WTA Elite Trophy

Украинка будет защищать завоеванный в 2019 году, еще до пандемии коронавируса, титул. В общей сложности Киченок дважды играла в финалах Чжухая.

В 2018 году она торжествовала в паре с сестрой Надеждой. В двух сетах они одолели дуэт японки Аяомы и белоруски Морозовой (6:4, 3:6, 10:7). А год спустя Киченок одержала победу в дуэте со словенкой Андреей Клепач. В этот раз удалось победить дуэт китаянок Инъин-Чжаосюань (6:3, 6:3).