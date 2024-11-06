Людмила Кіченок третьою поразкою поспіль завершила виступи на Підсумковому турнірі

Українсько-латвійський дует Людмили Кіченок і Єлени Остапенко поступився парі представниці США Ніколь Меліхар-Мартінес і австралійки Еллен Перес на груповому етапі WTA Finals-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA Finals Riyadh, парний розряд, "зелена" група
Л. Кіченок/Остапенко – Меліхар-Мартінес/Перес – 0:2 (1:6, 3:6)
Дует американської тенісистки та австралійки заграв потужно зі старту. Меліхар-Мартінес і Перес узяли п'ять очок поспіль, зокрема й два – на подачах опоненток. Лише в шостому геймі українка з латвійкою змогли розмочити рахунок.
Утім, цей локальний успіх виявився для них останнім у першому сеті. Американо-австралійська пара з легкістю реалізувала перший же сетбол. Як наслідок, закрили партію вони за приголомшливі 25 хвилин.
Другий сет видався трохи конкурентнішим. Проте, Меліхар-Мартінес і Перес знову швидко окреслили наміри перемогти. Вони вже в третьому геймі оформили брейк. Тож Кіченок із Остапенко опинилися в ролі тих, хто повинен наздоганяти. Та ліквідувати мінімальний відрив так і не змогли й поступилися за 35 хвилин.
Українка з балтійкою зазнали третьої поразки та вибувають з Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації. До столиці Саудівської Аравії вони приїхали з 1-м номером посіву, але підтвердити статус фавориток не змогли. У трьох поєдинках вони спромоглися виграти лише один сет.
Вісім пар тенісисток розділили на дві групи – "зелену" та "білу". З кожного квартету в півфінал вийдуть по два найкращих дуети.
По дві перемоги в "зеленій" групі здобули пари Меліхар-Мартінес/Перес і Сінякова/Таунсенд. Натомість в "білому" квартеті таким результатом може похизуватися пара Дабровскі/Раутліфф. Тим часом дует Доулгайд/Кравчик завчасно втратив шанси на вихід із групи.
Чемпіонки парного розряду гарантовано зароблять 775 тисяч доларів. Додатково вони отримають гроші за кожен зіграний матч на турнірі.
До слова, напередодні Свьонтек несподівано поступилася Гауфф в одиночному розряді WTA Finals.
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