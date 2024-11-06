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Людмила Киченок третьим поражением подряд завершила выступления на Итоговом турнире

Фото: Людмила Киченок завершила выступления в Эр-Рияде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинско-латвийский дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко уступил паре представительницы США Николь Мелихар-Мартинес и австралийки Эллен Перес на групповом этапе WTA Finals-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, парный разряд, "зеленая" группа

Л. Киченок/Остапенко – Мелихар-Мартинес/Перес – 0:2 (1:6, 3:6)

 

Дуэт американской теннисистки и австралийки заиграл мощно со старта. Мелихар-Мартинес и Перес взяли пять очков подряд, в том числе и два – на подачах оппоненток. Только в шестом гейме украинка с латышкой смогли размочить счет.

Однако этот локальный успех оказался для них последним в первом сете. Американо-австралийская пара с легкостью реализовала первый же сетбол. Как следствие, закрыли партию они за потрясающие 25 минут.

Второй сет показался несколько конкурентнее. Однако Мелихар-Мартинес и Перес снова быстро очертили намерения победить. Они уже в третьем гейме оформили брейк. Так что Киченок с Остапенко оказались в роли догоняющих. Но ликвидировать минимальный отрыв так и не смогли и уступили за 35 минут.

Украинка с балтийкой потерпели третье поражение и выбывают из Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. В столицу Саудовской Аравии они приехали с 1-м номером посева, но подтвердить статус фавориток не смогли. В трех поединках они смогли выиграть только один сет.

Парный разряд WTA Finals-2024: что известно

Восемь пар теннисисток разделили на две группы – "зеленую" и "белую". Из каждого квартета в полуфинал выйдут по два лучших дуэта.

По две победы в "зеленой" группе одержали пары Мелихар-Мартинес/Перес и Синякова/Таунсенд. В "белом" квартете таким результатом может похвастаться пара Дабровски/Раутлифф. Тем временем дуэт Доулхайд/Кравчик досрочно потерял шансы на выход из группы.

Чемпионки парного разряда гарантированно заработают 775 тысяч долларов. Дополнительно они получат деньги за каждый матч на турнире.

К слову, накануне Свентек неожиданно уступила Гауфф в одиночном разряде WTA Finals.

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