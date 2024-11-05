WTA Finals-2024: Свьонтек несподівано програла Гауфф у групі турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA Finals Riyadh, "помаранчева" група

Свьонтек – Гауфф – 0:2 (3:6, 4:6)

У першій партії опонентки розпочали консервативно. До середини сету вони передусім думали про власні подачі. Та в сьомому геймі Гауфф оформила перший брейк. А в дев'ятому підстерегла помилку Свьонтек і з другої спроби реалізувала сетбол.

Полька спробувала реваншуватися в другій партії. Уже в третьому геймі їй вдалося взяти подачу американської тенісистки. Однак, Гауфф відразу ж відповіла зворотним. Новий обмін узятими чужими подачами припав на сьомий-восьмий гейми.

У цей момент на горизонті замайоріла перспектива тай-брейку. Проте, іншої думки дотримувалася представниця США. Вона впевнено взяла свою подачу, а в десятому геймі всерйоз націлилася на третій брейк і таки дотиснула Свьонтек.

Гауфф здобула дві перемоги та гарантувала собі путівку в півфінал. Натомість польська тенісистка тепер зобов'язана перемагати іншу американку – Джессіку Пегулу, щоб потрапити до четвірки найсильніших. Цей матч відбудеться 7 листопада.