Людмила Кіченок програла парний фінал Australian Open-2024

Australian Open, фінал, парний розряд, жінки

Л. Кіченок/Остапенко – Се/Мертенс – 0:2 (1:6, 5:7)

Українсько-латвійський дует узяв перший гейм, але повністю провалив стартовий сет. Се і Мертенс узяли 6 (!) геймів поспіль і зуміли закрити партію за знущальні 26 хвилин. Тайванка з бельгійкою оформили три брейки та вийшли на рівень 80% виграних очок на перших подачах.

Кіченок із Остапенко націлилися на реванш у другому сеті. З брейком українка та балтійка повели 2:0. Утім, запал цього дуету доволі швидко згас, тож вони програли три гейми поспіль. Далі на корті розпочалися гойдалки.

У середині партії суперниці ще раз обмінялися брейками. Здавалося, що цього разу неминучим стане тай-брейк. Однак, у дванадцятому геймі Кіченок із Остапенко несподівано програли на власній подачі "під нуль". Отже, дует Се та Мертенс забрав трофей.

Для 38-річної тайванської тенісистки цей кубок став особливим. Вона вперше тріумфувала на Australian Open у парах. Раніше вона перемагала на "Ролан Гарросі" (2014, 2023) та Вімблдоні (2013, 2019, 2021, 2023). Тепер їй залишилося "зламати" US Open, де Се двічі грала в півфіналах.