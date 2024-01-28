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Людмила Киченок проиграла парный финал Australian Open-2024

Фото: Людмила Киченок не смогла триумфовать в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко уступила в финале парного разряда Открытого чемпионата Австралии паре Шувэй Се из Тайваня и бельгийки Элизе Мертенс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, финал, парный разряд, женщины

Л. Киченок/Остапенко – Се/Мертенс – 0:2 (1:6, 5:7)

 

Украинско-латвийский дуэт взял первый гейм, но полностью провалил стартовый сет. Се и Мертенс взяли 6 (!) геймов подряд и сумели закрыть партию за издевательские 26 минут. Тайванька с бельгийкой оформили три брейка и вышли на уровень 80% выигранных очков на первых подачах.

Киченок с Остапенко нацелились на реванш во втором сете. С брейком украинка и балтийка повели 2:0. Впрочем, пыл этого дуэта довольно быстро погас, поэтому они проиграли три гейма подряд. Дальше на корте начались качели.

В середине партии соперницы снова обменялись брейками. Казалось, что в этот раз неизбежным станет тай-брейк. Однако в двенадцатом гейме Киченок с Остапенко неожиданно проиграли на собственной подаче "под ноль". Итак, дуэт Се и Мертенс забрал трофей.

Для 38-летней тайваньской теннисистки этот кубок стал особенным. Она впервые триумфовала на Australian Open в парах. Ранее она побеждала на "Ролан Гарросе" (2014, 2023) и Уимблдоне (2013, 2019, 2021, 2023). Теперь ей осталось "взломать" US Open, где Се дважды играла в полуфиналах.

К слову, накануне Соболенко выиграла Australian Open во второй раз подряд.

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Australian OpenТеннис