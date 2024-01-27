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Скандальна білоруска вдруге поспіль тріумфувала на Australian Open

Мельбурн, Субота 27 січня 2024 12:11
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Скандальна білоруска вдруге поспіль тріумфувала на Australian Open Фото: Аріна Сабаленко здобула другий титул на Зеленому континенті (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Аріна Сабаленко з Білорусі переграла китаянку Чжен Ціньвень у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, фінал, жінки

Чжен – Сабаленко – 0:2 (3:6, 2:6)

Білоруська тенісистка захопила ініціативу в дебюті зустрічі. З брейком вона швидко створила солідний гандикап (3:0). Чжен намагалася чинити опір. Китаянка стабілізувала гру на власних подачах і намагалася відібрати очки на чужих. Утім, Сабаленко холоднокровно закрила сет.

За схожим сценарієм розпочалася і друга партія. У першому ж геймі титулована білоруска зуміла оформити брейк. Від цього відштовхнулася надалі. Натомість Чжен опинилася в емоційній ямі. У п'ятому геймі вона ще раз спіткнулася і віддала Сабаленко пункт.

Друга ракетка світу, повівши 4:1, вже не подарувала китайській тенісистці можливості повноцінно повернутися в гру. Хоча восьмий гейм, що в підсумку став фінальним, затягнувся – Сабаленко виграла його з п'ятої спроби. Так білоруска зуміла захистити здобутий торік титул Australian Open.

Для прихильниці Лукашенка Мельбурн – улюблений мейджор. На інших турнірах серії "Гренд Слем" вона ще жодного разу не перемагала. Тріумф на Відкритому чемпіонаті Австралії, однак, не дозволить Сабаленко потіснити Ігу Свьонтек із першої позиції рейтингу WTA.

До слова, українка Людмила Кіченок пробилася у фінал Australian Open у парному розряді.

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