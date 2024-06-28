Людмила Кіченок пробилася у парний фінал Істборна

Rothesay International, 1/2 фіналу, парний розряд

Дарт/Ламсден – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 2:6)

Українсько-латвійська пара за 62 хвилини розібралася з дуетом господарок корту – Гаррієт Дарт і Майєю Ламсден. Кіченок із Остапенко розпочали з узятого на чужій подачі пункту та повели 2:0. Утім, британки миттєво відповіли зворотним брейком. Та цей успіх був останнім.

До кінця стартового сету Дарт і Ламсден не спромоглися набрати жодного очка. Натомість українка з латвійською тенісисткою оформили ще два брейки та закінчили партію на своїй подачі. Сетбол підкорився Кіченок із Остапенко з першої спроби.

У дебюті другої партії суперниці обмінялися брейками, а потім набрали по балу на власних подачах. Проте, далі на корті домінували українська тенісистка та її напарниця. Вони взяли чотири гейми поспіль і з першого разу реалізували матчбол.

У фіналі Кіченок і Остапенко зустрінуться з дуетом канадки Габріели Дабровскі та австралійки Ерін Раутліфф. Поєдинок відбудеться 29 червня. Істборн – головний етап підготовки до Вімблдонського турніру, що розпочнеться 1 липня.