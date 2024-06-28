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Людмила Киченок пробилась в парный финал Истборна

Фото: Людмила Киченок поборется за титул на Альбионе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко пробилась в решающий матч парного разряда турнира Rothesay International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay International, 1/2 финала, парный разряд

Дарт/Ламсден – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (1:6, 2:6)

 

Украинско-латвийская пара за 62 минуты разобралась с дуэтом хозяек корта – Гарриет Дарт и Майей Ламсден. Киченок с Остапенко начали со взятого на чужой подаче пункта и повели 2:0. Впрочем, британки мгновенно ответили обратным брейком. Но этот успех был последним.

До конца стартового сета Дарт и Ламсден не смогли набрать ни одного очка. В то же время украинка с латвийской теннисисткой оформили еще два брейка и закончили партию на своей подаче. Сетбол покорился Киченок с Остапенко с первой попытки.

В дебюте второй партии соперницы обменялись брейками, а затем набрали по баллу на собственных подачах. Однако дальше на корте доминировали украинская теннисистка и ее напарница. Они взяли четыре гейма подряд и с первого раза реализовали матчбол.

В финале Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом канадки Габриэлы Дабровски и австралийки Эрин Раутлифф. Поединок состоится 29 июня. Истборн – главный этап подготовки к Уимблдонскому турниру, который начнется 1 июля.

К слову, ранее Костюк и другие украинки получили первых соперниц на Уимблдоне-2024.

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