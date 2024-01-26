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Людмила Кіченок пробилася у парний фінал Australian Open-2024

Фото: Людмила Кіченок уперше гратиме в фіналі Мельбурна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко вийшла у вирішальний матч Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/2 фіналу, парний розряд, жінки

Л. Кіченок/Остапенко – Дабровскі/Раутліфф – 2:0 (7:5, 7:5)

 

Українсько-латвійська пара в двох сетах розібралася з дуетом Габріели Дабровскі з Канади та новозеландки Ерін Раутліфф. Дебют зустрічі промайнув у рівній боротьбі. Навіть на брейк Кіченок із Остапенко суперниці миттєво відповіли зворотним.

Так тривало до восьмого гейму. Дабровскі з Раутліфф узяли очко на подачі українки з латвійки, але ті надали подвійну відповідь. Вирвавшись вперед зі ще двома брейками (6:5) пара Кіченок-Остапенко свого вже не віддала та з другої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії канадська та новозеландська тенісистки націлилися на камбек. Вони блискавично створили гандикап (3:0) і, вочевидь, сподівалися далі досягнути успіху з вдалими діями на власних подачах. Утім, українка та балтійка цю перевагу зуміли нівелювати.

До кінця сету Дабровскі та Раутліфф зробили ще один брейк. Однак, Кіченок із Остапенко оформили три пункти на подачах опоненток. Зрештою, вони закрили партію і матч за 49 хвилин із тим же рахунком (7:5). У фіналі українсько-латвійський дует зустрінеться з парою Шувей Се з Тайваню і бельгійки Елізе Мертенс.

Для Кіченок фінал у Мельбурні – другий у кар'єрі на мейджорах. Торік вона тріумфувала на Вімблдоні в міксті. Натомість у парних змаганнях жінок за трофей вона боротиметься вперше.

До слова, напередодні Ястремська поступилася китаянці Чжен у півфіналі одиночного розряду.

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