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Людмила Киченок пробилась в парный финал Australian Open-2024

Фото: Людмила Киченок впервые будет играть в финале Мельбурна (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко вышла в решающий матч Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/2 финала, парный разряд, женщины

Л. Киченок/Остапенко – Дабровский/Раутлифф – 2:0 (7:5, 7:5)

 

Украинско-латвийская пара в двух сетах разобралась с дуэтом Габриэлы Дабровски из Канады и новозеландки Эрин Раутлифф. Дебют встречи прошел в равной борьбе. Даже на брейк Киченок с Остапенко соперницы мгновенно ответили обратным.

Так продолжалось до восьмого гейма. Дабровски из Раутлифф взяли очко на подаче украинки с латвийки, но те предоставили двойной ответ. Вырвавшись вперед с еще двумя брейками (6:5), пара Киченок-Остапенко своего уже не отдала и со второй попытки реализовала сетбол.

Во второй партии канадская и новозеландская теннисистки нацелились на камбэк. Они молниеносно создали гандикап (3:0) и, очевидно, надеялись добиться успеха с удачными действиями на собственных подачах. Впрочем, украинка и балтийка это преимущество сумели нивелировать.

К концу сета Дабровски и Раутлифф сделали еще один брейк. Однако Киченок с Остапенко оформили три пункта на подачах оппоненток. В конце концов они закрыли партию и матч за 49 минут с тем же счетом (7:5). В финале украино-латвийский дуэт встретится с парой Шувэй Се из Тайваня и бельгийки Элизе Мертенс.

Для Киченок финал в Мельбурне – второй в карьере на мэйджорах. В прошлом году она триумфовала на Уимблдоне в миксте. В парных же соревнованиях женщин за трофей она будет бороться впервые.

К слову, накануне Ястремская уступила китаянке Чжэн в полуфинале одиночного разряда.

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