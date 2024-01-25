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Ястремська гідною поразкою у півфіналі завершила виступи на Australian Open

Мельбурн, Четвер 25 січня 2024 14:38
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Ястремська гідною поразкою у півфіналі завершила виступи на Australian Open Фото: Даяна Ястремська дійшла з кваліфікації до четвірки найкращих (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки від китаянки Чжен Ціньвень у 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/2 фіналу, жінки

Ястремська – Чжен – 0:2 (4:6, 4:6)

Активніше матч розпочала 23-річна українка. Вона непогано розім'яла на два роки молодшу представницю Піднебесної та повела з брейком 2:0. Чжен, однак, спромоглася повернутися до гри. З двома взятими на подачах Ястремської пунктами вона вирвалася вперед (4:3).

Українська тенісистка опиралася до останнього. У восьмому геймі одеситка ледь не оформила зворотний брейк. Утім, Чжен зуміла витримати тиск опонентки та отримала можливість подавати на сет уже через гейм. Реалізувала сетбол китаянка з першої спроби.

На позитивних емоціях Чжен володіла ініціативою на старті другої партії. Тепер вона з брейком спробувала піти у відрив. Однак, Ястремська зуміла відповісти зворотним. Розпочалася гра нервів. Ледь не кожен із розіграшів став затяжним, а для здобуття очка доводилося неабияк попотіти.

Фортуна відвернулася від українки в сьомому геймі. Ястремська програла власну подачу "під нуль" і опинилася в ролі тієї, що змушена наздоганяти. До честі українки вона боролася до останнього. Та зупинити Чжен на шляху до перемоги вже не змогла.

До слова, раніше білоруска Сабаленко переграла американку Гауфф у 1/2 фіналу Australian Open.

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Australian Open Даяна Ястремська Теннис
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