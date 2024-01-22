Людмила Кіченок пробилася в парний чвертьфінал Australian Open-2024

Australian Open, 3-й раунд, парний розряд, жінки

Л. Кіченок/Остапенко – Ву/Чжу – 2:0 (6:3, 7:5)

У першому сеті обидві пари зосередилися передусім на власних подачах. У певний момент навіть здалося, що суперницям не уникнути тай-брейку. Однак, у восьмому геймі Кіченок із Остапенко з п'ятої спроби таки дотиснули опоненток, а потім відразу ж закрили партію на своїй подачі "під нуль".

На емоціях українсько-латвійський дует класно розпочав другий сет. Із брейком вони повели 2:0, але в середині партії Ву та Чжу відповіли їм взаємністю. Ключовим же став одинадцятий гейм. Хоча спершу здавалося, що представниця Тайваню з китаянкою контролюють перебіг подій.

Однак, у кінцівці гейму Кіченок із Остапенко перехопили ініціативу та взяли очко на подачі суперниць. Так вони відкрили собі шлях до перемоги. Відкладати надовго з'ясування долі зустрічі українка та балтійка не стали. З другої спроби вони реалізували матчбол.

У наступному колі Кіченок і Остапенко зустрінуться з парою француженок – Каролін Гарсією і Крістіною Младеновіч. Поєдинок відбудеться 23 січня. Українська тенісистка вперше вийшла в чвертьфінал Australian Open. Найбільшим же досягненням на мейджорах залишаються півфінали "Ролан Гарроса" та Вімблдона в 2022 році.