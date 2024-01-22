UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Людмила Кіченок пробилася в парний чвертьфінал Australian Open-2024

Фото: Людмила Кіченок уперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Мельбурна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок і латвійська тенісистка Єлена Остапенко здолали тайвансько-китайський дует Фан Сьєн Ву та Лінь Чжу в третьому колі парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 3-й раунд, парний розряд, жінки

Л. Кіченок/Остапенко – Ву/Чжу – 2:0 (6:3, 7:5)

 

У першому сеті обидві пари зосередилися передусім на власних подачах. У певний момент навіть здалося, що суперницям не уникнути тай-брейку. Однак, у восьмому геймі Кіченок із Остапенко  з п'ятої спроби таки дотиснули опоненток, а потім відразу ж закрили партію на своїй подачі "під нуль".

На емоціях українсько-латвійський дует класно розпочав другий сет. Із брейком вони повели 2:0, але в середині партії Ву та Чжу відповіли їм взаємністю. Ключовим же став одинадцятий гейм. Хоча спершу здавалося, що представниця Тайваню з китаянкою контролюють перебіг подій.

Однак, у кінцівці гейму Кіченок із Остапенко перехопили ініціативу та взяли очко на подачі суперниць. Так вони відкрили собі шлях до перемоги. Відкладати надовго з'ясування долі зустрічі українка та балтійка не стали. З другої спроби вони реалізували матчбол.

У наступному колі Кіченок і Остапенко зустрінуться з парою француженок – Каролін Гарсією і Крістіною Младеновіч. Поєдинок відбудеться 23 січня. Українська тенісистка вперше вийшла в чвертьфінал Australian Open. Найбільшим же досягненням на мейджорах залишаються півфінали "Ролан Гарроса" та Вімблдона в 2022 році.

Нагадаємо, українка Ястремська пробилася в чвертьфінал Australian Open в одиночному розряді.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenТеннис