Людмила Киченок пробилась в парный четвертьфинал Australian Open-2024

Australian Open, 3-й раунд, парный разряд, женщины

Л. Киченок/Остапенко – Ву/Чжу – 2:0 (6:3, 7:5)

В первом сете обе пары сосредоточились прежде всего на своих подачах. В какой-то момент даже показалось, что соперницам не избежать тай-брейка. Однако в восьмом гейме Киченок с Остапенко с пятой попытки таки дожали оппоненток, а затем сразу же закрыли партию на своей подаче "под ноль".

На эмоциях украино-латвийский дуэт классно начал второй сет. С брейком они повели 2:0, но в середине партии Ву и Чжу ответили им взаимностью. Ключевым же стал одиннадцатый гейм. Хотя сначала казалось, что представительница Тайваня с китаянкой контролируют ход событий.

Однако в концовке гейма Киченок с Остапенко перехватили инициативу и взяли очко на подаче соперниц. Так они открыли себе путь к победе. Откладывать надолго выяснения судьбы встречи украинка и балтийка не стали. Со второй попытки они реализовали матчбол.

В следующем круге Киченок и Остапенко встретятся с парой француженок – Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Поединок состоится 23 января. Украинская теннисистка впервые вышла в четвертьфинал Australian Open. Самым же высоким достижением на мэйджорах остаются полуфиналы "Ролан Гарроса" и Уимблдона в 2022 году.