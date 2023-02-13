UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася у чвертьфінал Дохи

Фото: Людмила Кіченок та Єлена Остапенко (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою дуету українки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко завершився матч 1/8 фіналу Qatar Total Open у столиці емірату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar Total Open, 1/8 фіналу, парний розряд

Кенін/Мухова – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 6:7)

Двобій із парою Кенін і Мухової українсько-латвійський дует розпочав на рівних. Суперниці зосередилися на власних подачах, а також намагалися нав'язати конкуренцію на чужих. Утім, у сьомому геймі Кіченок з Остапенко оформили брейк.

Далі вони в боротьбі дотиснули американку та чешку на власній подачі. Чекати на ще один "свій" гейм зіграна пара українки та латвійки не стала. Вони всерйоз взялися за Кенін і Мухову в дев'ятому геймі та з третьої спроби реалізували сет-пойнт на подачі опоненток.

Конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Хоч Кіченок з Остапенко і взяли два очки в дебюті, але американсько-чеський дует відшукав внутрішні резерви для повернення до гри. Щоправда, на два брейки українки з латвійкою відповіли одним.

Та під завісу сету Кенін і Мухова відповіли своїми брейками у форматі 2:1. Кульмінація поєдинку настала в десятому геймі. Американка з чешкою щойно впритул наблизилися до суперниць, відігравши два матч-пойнти, та таки зрівняли рахунок.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Кенін і Мухова класно стартували (3:0), але Кіченок з Остапенко не здалися. Вони виграли 7 (!) розіграшів поспіль і закрили матч за 101 хвилину. Суперниці українсько-латвійського дуету визначиться пізніше.

До слова, українка Ястремська повернулася до топ-100 класифікації жіночого тенісу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис