Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в четвертьфинал Дохи

Qatar Total Open, 1/8 финала, парный разряд

Кенин/Мухова – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 6:7)

Поединок с парой Кенин и Муховой украинско-латвийский дуэт начал на равных. Соперницы сосредоточились на своих подачах, а также пытались навязать конкуренцию на чужих. Впрочем, в седьмом гейме Киченок из Остапенко оформили брейк.

Дальше они в борьбе дожали американку и чешку на собственной подаче. Ждать еще одного "своего" гейма сыгранная пара украинки и латвийки не стала. Они всерьез взялись за Кенин и Мухову в девятом гейме и с третьей попытки реализовали сет-пойнт на подаче оппоненток.

Более конкурентной борьба стала во второй партии. Хотя Киченок из Остапенко и взяли два очка в дебюте, но американо-чешский дуэт нашел внутренние резервы для возвращения в игру. Правда, на два брейка украинки с латышкой ответили одним.

Но под занавес сета Кенин и Мухова ответили своими брейками в формате 2:1. Кульминация поединка наступила в десятом гейме. Американка с чешкой как раз вплотную приблизились к соперницам, отыграв два матч-пойнта, и все же сравняли счет.

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Кенин и Мухова классно стартовали (3:0), но Киченок из Остапенко не сдались. Они выиграли 7 (!) розыгрышей подряд и закрыли матч за 101 минуту. Соперницы украино-латвийского дуэта будут определены позже.