Людмила Кіченок у парі з латвійкою драматично здолала дует росіянок у Брісбені
Українка Людмила Кіченок у парі з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко переграли нейтральних спортсменок Єкатєріну Александрову та Анну Калінскую в 1/8 фіналу австралійського турніру Brisbane International.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Brisbane International, 2-й раунд
Кіченок/Остапенко – Александрова/Калінская – 2:1 (5:7, 7:5, 13:11)
На старті зустрічі переконливіше виглядав українсько-латвійський дует. Із першим брейком Кіченок і Остапенко повели 3:1. Утім, російські тенісистки зуміли перехопити ініціативу. З двома брейками у відповідь вперед вирвалися вже вони. А згодом "під нуль" виграли вирішальний гейм.
У другій партії сценарій ледь не повторився. Українка з латвійкою знову повели 3:1 з брейком, але дозволили опоненткам повернутися до гри. Коли ж рахунок став рівним (5:5), то здалося, що тай-брейку не оминути. Однак, Кіченок із Остапенко після власної подачі взяли ще й чужу та перевели матч у вирішальний сет.
Там розгорнулися справжні гойдалки. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Александрова і Калінская навіть двічі подавали на матч, але українсько-латвійська пара не здалася. А потім взагалі зуміла дотиснути нейтральних росіянок (13:11).
У чвертьфіналі Кіченок із Остапенко протистоятимуть Магді Лінетт і Бернарді Пері. Поєдинок із польсько-американським дуетом призначений на 4 січня. У рамках 1/8 фіналу вони вибили Лінду Носкову з Чехії та росіянку Діану Шнайдер.
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