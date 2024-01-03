Людмила Киченок в паре с латышкой драматично одолела дуэт россиянок в Брисбене

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко обыграли нейтральных спортсменок Екатерину Александрову и Анну Калинскую в 1/8 финала австралийского турнира Brisbane International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Brisbane International, 2-й раунд

Киченок/Остапенко – Александрова/Калинская – 2:1 (5:7, 7:5, 13:11)

На старте встречи более убедительно выглядел украинско-латвийский дуэт. С первым брейком Киченок и Остапенко повели 3:1. Впрочем, российские теннисистки смогли перехватить инициативу. С двумя брейками в ответ вперед вырвались уже они. А впоследствии "под ноль" выиграли решающий гейм.

Во второй партии сценарий едва не повторился. Украинка с латышкой снова повели 3:1 с брейком, но позволили оппонентам вернуться в игру. Когда счет стал равным (5:5), то показалось, что тай-брейка не миновать. Однако Киченок с Остапенко после собственной подачи взяли еще и чужую и перевели матч в решающий сет.

Там развернулись настоящие качели. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Александрова и Калинская даже дважды подавали на матч, но украино-латвийская пара не сдалась. А затем вообще сумела дожать нейтральных россиянок (13:11).

В четвертьфинале Киченок с Остапенко будут противостоять Магде Линетт и Бернарде Пере. Поединок с польско-американским дуэтом назначен на 4 января. В рамках 1/8 финала они выбили Линду Носкову из Чехии и россиянку Диану Шнайдер.