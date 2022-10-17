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Людмила Кіченок оцінила шанси на підсумковому турнірі WTA Finals

Фото: Людмила Кіченок виступить із Єленою Остапенко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Єленою Остапенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Україна цьогоріч вперше буде преставлена на підсумковому турнірі WTA Finals у парному розряді. Українсько-латвійський дует достроково гарантували місце в підсумкових змаганнях.

"Коли я чую, що вперше представлю нашу країну в парному розряді там, то в мене аж мурашки по шкірі. Відчуття дуже приємні. Буду намагатися зіграти якнайкраще, звісно, буду робити все, що можу", – розповіла Кіченок.

30-річна українка зізналася, що війна в Україні всерйоз впливає на виступи на корті. Проте, тенісистка намагається відшукати внутрішні резерви сил і мотивації, щоб нав'язати конкуренцію у WTA Finals.

"На такому турнірі більше відіграє роль моральний стан. Це кінець сезону і всі вже втомлені. Мотивація, звісно, буде великою, але те, що накопичилося за сезон є у всіх. Незважаючи на це, будемо грати на максимум", – додала Кіченок.

Підсумковий турнір відбудеться 31 жовтня-7 листопада в Далласі. Перед WTA Finals українсько-латвійська пара виступить на турнірі в мексиканській Гвадалахарі. Перший матч – 18 жовтня проти дуету тайванки Чань і чешки Градецкої.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

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