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Людмила Киченок оценила шансы на итоговом турнире WTA Finals

Фото: Людмила Киченок выступит с Еленой Остапенко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Еленой Остапенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Украина впервые будет представлена ​​на итоговом турнире WTA Finals в парном разряде. Украинско-латвийский дуэт досрочно гарантировал место в итоговых соревнованиях.

"Когда я слышу, что впервые представлю нашу страну в парном разряде там, то у меня аж муравьи по коже. Ощущения очень приятные. Буду пытаться сыграть как можно лучше, конечно, буду делать все, что могу", – рассказала Киченок.

30-летняя украинка призналась, что война в Украине всерьез влияет на выступления на корте. Тем не менее, теннисистка пытается найти внутренние резервы сил и мотивации, чтобы навязать конкуренцию в WTA Finals.

"На таком турнире больше играет роль моральное состояние. Это конец сезона и все уже уставшие. Мотивация, конечно, будет большой, но то, что накопилось за сезон, есть у всех. Несмотря на это, будем играть на максимум", – добавила Киченок.

Итоговый турнир состоится 31 октября-7 ноября в Далласе. Перед WTA Finals украино-латвийская пара выступит на турнире в мексиканской Гвадалахаре. Первый матч – 18 октября против дуэта тайванки Чань и чешки Градецкой.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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