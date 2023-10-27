Людмила Кіченок драматично вилетіла з малого Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з норвежкою Ульрікке Ейкері зазнала другої поразки поспіль і завершила виступи на WTA Elite Trophy-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA Elite Trophy, парний розряд, група B

Като/Сутджіаді – Ейкері/Л. Кіченок – 2:1 (6:3, 6:7, 10:6)

Дебют зустрічі для норвезько-української пари склався невдало. Дует японки Мію Като та індонезійки Альділи Сутджіаді з брейком швидко створив гандикап (3:0). Кіченок із Ейкері більше не помилялися на власних подачах, але нічого не змогли протиставити на "чужих" – 3:6 за 32 хвилин.

Значно конкурентнішим став другий сет. Спершу суперниці діяли на рівних, але в шостому геймі українка зі скандинавкою взяли пункт на подачі Като та Сутджіаді (4:2). Утім, то був лише початок. Здаватися в плани двох представниць Азії не входило.

Японсько-індонезійська пара не тільки відповіла своїм брейком "під нуль" у дев'ятому геймі. За рахунку 5:5 вони роблять ще один випад, дотиснувши Кіченок із Ейкері на ще одній подачі. Ті, однак, не розгубилися і миттєво відповіли зворотним брейком.

Гойдалки на тай-брейку закінчилися локальною перемогою української та норвезької тенісисток. А ось у вирішальній партії розгорнулася справжня драма. Като з Сутджіаді вели 9:3 і вже подавали на матч. Проте, пара Ейкері-Кіченок відіграла 3 матчболи. Та з четвертим не впоралася і покинула турнір.