ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Людмила Киченок драматически вылетела из малого Итогового турнира WTA

Чжухай, Пятница 27 октября 2023 10:55
UA EN RU
Людмила Киченок драматически вылетела из малого Итогового турнира WTA Фото: Людмила Киченок не смогла защитить титул (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с норвежкой Ульрикке Эйкери потерпела второе поражение подряд и завершила выступления на WTA Elite Trophy-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Elite Trophy, парный разряд, группа B

Като/Сутджиади – Эйкери/Л. Киченок – 2:1 (6:3, 6:7, 10:6)

Дебют встречи для норвежско-украинской пары сложился неудачно. Дуэт японки Мию Като и индонезийки Альдилы Сутджиади с брейком быстро создал гандикап (3:0). Киченок с Эйкери больше не ошибались на собственных подачах, но ничего не смогли противопоставить на "чужих" – 3:6 за 32 минуты.

Значительно более конкурентным стал второй сет. Сначала соперницы действовали на равных, но в шестом гейме украинка со скандинавкой взяли пункт на подаче Като и Сутджиади (4:2). Впрочем, это было только начало. Сдаваться в планы двух представительниц Азии не входило.

Японо-индонезийская пара не только ответила своим брейком "под ноль" в девятом гейме. При счете 5:5 они совершают еще один выпад, дожав Киченок с Эйкери на еще одной подаче. Те, однако, не растерялись и мгновенно ответили обратным брейком.

Качели на тай-брейке закончились локальной победой украинской и норвежской теннисисток. А вот в решающей партии развернулась настоящая драма. Като и Суджиади вели 9:3 и уже подавали на матч. Однако пара Эйкери-Киченок отыграла 3 матчбола. Но с четвертым не справилась и покинула турнир.

К слову, ранее Свитолина и еще четыре украинки попали в топ-100 рейтинга WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ