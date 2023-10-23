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Світоліна досі в топ-25, Цуренко та Костюк із прогресом: новий рейтинг жіночого тенісу

Київ, Понеділок 23 жовтня 2023 12:29
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Світоліна досі в топ-25, Цуренко та Костюк із прогресом: новий рейтинг жіночого тенісу Фото: Леся Цуренко дійшла до 1/2 фіналу в туніському Монастірі (facebook.com/JasminOpenTunisia)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк піднялися вгору в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Попри паузу в кар'єрі, 29-річна українка зберегла статус національного лідера в тенісі. Вона набрала 1809 рейтингових очок і втрималася на 25-й сходинці списку.

Неподалік від Світоліної – три співвітчизниці. Ангеліна Калініна з Нової Каховки залишилася на 27-му місці (1677 пунктів), а Леся Цуренко та Марта Костюк піднялися на три та один щабелі вгору відповідно. На попередніх рубежах у першій сотні рейтингу залишилася Катерина Байндль (803 очки, 86-те місце).

Ще чотири вітчизняні тенісистки опинилися в другій сотні класифікації WTA. Вдалим тиждень виявився для Дарії Снігур і Катаріни Завацької, які злетіли вгору на 21 позицію кожна. Помірніший прогрес (+3 місця) продемонструвала Юлія Стародубцева.

Трійка лідерів світового рейтингу не змінилася. На першій сходинці втрималася Аріна Сабаленко з Білорусі, а переслідують її полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф (США). Тим часом Єлена Рибакіна з Казахстану випередила американку Джессіку Пегулу в боротьбі за 4-те місце.

Світоліна досі в топ-25, Цуренко та Костюк із прогресом: новий рейтинг жіночого тенісу

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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