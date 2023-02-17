Завацька та Ястремська пробилися у фінал кваліфікації турніру в Еміратах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Dubai Tennis Championships, кваліфікація, 1/2 фіналу

Завацька – Бренгл – 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

Еррані – Ястремська – 0:2 (1:6, 3:6)

Американка Бренгл шокувала Завацьку двома брейками в стартовому сеті. Представниця США впевнено повела (5:0), але українка отямилася і нав'язала конкуренцію (3:5). Утім, зачепитися за успіх у першій партії вже не встигла.

Зате два наступні сети Завацька залишила за собою. У другому вона віддала Бренгл лише один гейм. Українська тенісистка оформила два брейки та з першої спроби реалізувала сет-пойнт. Натомість у третій партії лідер кілька разів змінювався. Та за рахунку 4:4 Завацька дотиснула Бренгл на подачі американки та відразу ж закрила сет на власній.

Натомість Ястремська фактично не мала проблем із італійкою Еррані. Українка швидко стала господаркою становища та завершила стартовий сет усього за 33 хвилини. Вона оформила 2 брейки, виграла 75% очок на першій подачі та не надала суперниці жодного шансу.

Друга партія вийшла трохи конкурентнішою. Еррані постійно була в ролі тієї, яка наздоганяє після того, як програла перший гейм на власній подачі – 1:2, 2:3, 3:4. Остаточно добила італійську тенісистка Ястремська другим брейком у дев'ятому геймі, закривши і сет, і матч.

У фіналі кваліфікації Завацька зустрінеться з румункою Божикою 18 лютого. Суперник Ястремської ж визначиться пізніше. Вайлдкард до основної сітки змагань у Дубаях отримала ще одна українка – Марта Костюк.