Люди важливіші за донати. Як рекрутинг посилює українське військо

За відчуттями останні тижні нагадують початок широкомасштабної війни. Ситуація на фронті – вкрай напружена, а турбулентність на міжнародній арені викликає додаткову невизначеність у подальшій підтримці з боку деяких союзників. У цих умовах сподіватися можна лише на себе, якщо точніше – на своє військо.

В умовах запеклих боїв швидка демобілізація, на темі якої спекулюють окремі політики, – це нереально. Однак для частини військовослужбовців навіть нормальна система ротацій та відпусток виглядає як недосяжна мрія, бо бракує кадрів, які можуть їх замінити. Так не має бути, і щоб подбати про цих бійців, нам треба в будь-який спосіб знайти людей. Люди зараз важливіші за донати.

Найкращий та найефективніший відомий спосіб – це рекрутинг. Він дає майбутнім військовим можливість самостійно обрати підрозділ, якому вони довіряють, та посаду, яка лежить ближче до душі і відповідає їхнім вмінням. Чекати на повістку – тривожно, адже не знаєш, у який підрозділ та на яку посаду потрапиш. Тоді як рекрутинг дозволяє знайти місце, на якому свої навички й досвід можна використати з максимальною користю для України.

Військова служба – це справді складно, однак вона відкриває й великі можливості. Рекрути можуть обрати військову професію та кар’єрно зростати, отримати тактичний рівень військової освіти, після підписання другого контракту вступити до вишу, щоб отримати ступінь бакалавра. Служба дає шанс безкоштовно вивчити іноземну мову та пройти навчання у ВНЗ країн НАТО, проходити курси підвищення кваліфікації та отримати професійну адаптацію після завершення служби.

Як дізнатися про це більше?

Станом на кінець лютого 2025 року Міністерство оборони створило 49 Центрів рекрутингу, до яких звернулося понад 43 тисячі українців, 8 881 із них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони. 21% кандидатів – жінки.

Список та контакти Центрів можна знайти тут. Вони інформують про вакансії в Силах оборони та супроводжують рекрутерів на всіх етапах.

Паралельно рекрутинг відбувається і на низовому рівні. 25 листопада 2024 року Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський віддав розпорядження кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу.

На початок 2025 року створено півсотні фізичних рекрутингових центрів, які відкрили щонайменше 30 підрозділів Сил оборони. Наприклад, тут можна звернутися до легендарної 93-тьої бригади “Холодний Яр”, а тут дізнатися про вакансії у Військово-Морських Силах.

Якщо ви прийшли до рекрутингового центру або переглянули вакансії на сайті підрозділу, це ще ні до чого не зобов’язує. Відмовитися від пропозиції можна навіть на етапі співбесіди, якщо умови вас не влаштовують: таким чином військовий рекрутинг стає схожим за процедурою на звичайний найм на цивільну роботу.

Військо, вільне від пострадянського

Коли талановиті люди добровільно приходять в армію, щоб допомогти державі своїм досвідом і вміннями, вони приносять із собою також корпоративні практики провідних цивільних компаній. Коли їх багато, їм вдається розворушити пострадянські устої та якісно оновити підходи у війську.

Ми на шляху до побудови професійної контрактної армії, а паралельно нам потрібно тримати оборону в умовах нестабільності на міжнародній арені. Непросте завдання як для держави, але ми заплатили вже надто багато, щоб зупинятися на півшляху.