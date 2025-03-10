Рекрутер 14 полку БпАК Юрій "Avis": Якщо не виберете собі посаду, за вас це зробить ТЦК

Про те, як відбувається рекрутинг в армії, які переваги військовозобов’язаним він надає, за кого найбільше доводиться боротися полкам та як відбувається процес рекрутингу у ЗСУ, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

14 полк безпілотних авіаційних комплексів є одним з найтехнологічніших структур Збройних сил України. Його бійці вже не раз показали свою ефективність під час контрнаступу, в боях за Авдіївку та операції у Курській області. Торік вони завдали ударів по російських аеродромах у Липецьку, Кримську і Саратові, знищивши ворожі літаки та ангари з боєприпасами.

РБК-Україна розпитало керівника рекрутингового підрозділу 14 полку безпілотних авіаційних комплексів Юрія "Avisа" про те, як працює рекрутинг в армії і які переваги він надає військовозобов’язаним.

– Рекрутинг доволі новий напрям у ЗСУ. Як він запрацював у вашому полку?

– Я займався рекрутингом в цивільному житті майже 25 років, тому як тільки запропонували цю посаду у 14 полку безпілотних авіаційних комплексів – одразу погодився. Тут ми беремо перевірені практики, які є у комерційному рекрутингу, і переносимо їх у Збройні сили.

Раніше було передбачено, що комплектація ЗСУ йде офіційними шляхами – РТЦК відправляє людей в армію, і тому тут не було ніякого місця рекрутингу. Але життя диктує свої умови. В кінці листопада 2024-го року Головнокомандувач Олександр Сирський видав директиву, у рамках якої кожна бригада отримала наказ самостійно набирати собі людей. Ми розпочали цей процес ще раніше – наш рекрутинговий відділ створили на межі літа-осені.

– Чим рекрутинг принципово відрізняється від мобілізації і який варіант краще вибирати військовозобов’язаним?

– Насправді у нашого суспільства дуже крутий мобілізаційний потенціал. У медіа багато інформації, що ніхто не хоче йти у Збройні сили, переховується, чи перепливає Тису, але це не відповідає дійсності. Те, з чим ми маємо справу, показує, що багато цивільних людей хочуть приєднатися до армії.

Долучення до ЗСУ – це, перш за все, правильна комунікація, і рекрутинг заточений саме на цьому. Головний принцип нашої роботи – ми даємо людині можливість вибирати спеціальність відповідно до свого фаху у цивільному житті, боремось із її страхами щодо мобілізації. З кожним рекрутом ведемо партнерську комунікацію, розповідаємо про всі етапи.

У класичних шляхах долучення до ЗСУ через ТЦК комунікаційний компонент дуже вузький. У кожного РТЦК є рекрутинговий відділ, який частково займається тим, що людям розповідають про можливості служби. Але це маленька частина їхніх обов’язків, а ми – повністю заточені на цьому.

– А чи співпрацюєте з РТЦК?

– Наш полк формується практично з добровольців, але іноді маємо допомогу і з військкоматів. Рекрутинговий відділ у РТЦК займається долученням контрактників, які не підпадають під мобілізацію. Це люди, віком до 25 років. Ми військкоматам пояснюємо, в чому наша специфіка і які переваги надаємо військовослужбовцям. І коли в РТЦК приходять бажаючі підписати з військом контракт, їх можуть направити і до нас.

Для молоді ми реально цікаві, бо 14 полк безпілотних авіаційних комплексів - це новітній рід військ з високими технологіями. Для них це дуже потужний старт - не просто військовий, а професійний. Долучаючись до нас, вони отримають професії, які після звільнення з ЗСУ зможуть реалізувати у цивільному житті, особливо, якщо йдеться про посади у підрозділах забезпечення та в інженерно-технічних підрозділах. На бойових посадах своя специфіка.

Більша частина полку в нас вже укомплектована на доволі високому рівні, але ми продовжуємо роботу в цьому напрямку.

– Які вакансії найважче закривати?

– Інженерно-технічні: 3-D моделювання, інженер-конструктор, інженер- радіочастотник, інженер-електронщик, інженер-вибухотехнік. Всі вони потребують інженерної підготовки та суттєвого професійного досвіду.

Також важко закрити посади фельдшера або медсестри, бо вони передбачають наявність медичної освіти, яка, наприклад, не є обов’язковою для бойового медика, для якого достатньо просто вишколу.

Дуже багато посад ми закриваємо завдяки суперефективному сервісу Армія+, оскільки до нас можуть переходити військові з інших структур.

– Випускники технічних ВНЗ можуть закрити кадрове питання?

– ВНЗ не допоможуть у питаннях кваліфіковано-фахових вакансій. Вчорашні студенти ще не набралися достатньо досвіду. Але із цим напрямом ми теж працюємо.

14 полк БпАК шукає людей у команду (фото: 14 ОП БпАК)

– Звідки люди дізнаються про ваші вакансії?

– Ми активно ведемо медійну кампанію, публікуємо дуже багато вакансій на WorkUA, на Robota UA, LobbyX. Крім цього, є соціальні мережі, які ми також використовуємо для постів і реклами. Ще активно співпрацюємо з громадами по всій Україні. До слова, у Волинській області є близько 25 громад, які на своїх офіційних сторінках розміщують інформацію про наші вакантні посади. Також співпрацюємо зі ЗМІ, як з всеукраїнськими, так і регіональними.

Наші посади доступні як цивільній людині, так і військовій. Наприклад, якщо чинний військовослужбовець зараз на посаді стрільця, а в нього є інженерно-технічний фах, або він грамотний бухгалтер чи має якусь іншу цивільну спеціальність, то може мати більшу цінність в іншому підрозділі і його ККД буде набагато вищим, якщо займатиметься тим, що він вміє найкраще. Це раціональне використання вмінь і навичок людини. Таким чином він може перейти до нас.

У нас все – онлайн, тобто нема рекрутингового центру, куди можна прийти. І якщо людині важливо все побачити і "помацати", скоріш за все, це не наша людина. Оскільки ми технологічний полк і нам треба просунуті люди.

Нам важливо організувати потік рекрутів, але при цьому, щоб вони відповідали високим вимогам. І такі центри не та точка, що дасть результат. Але зауважу – це саме в нашому випадку. Для інших підрозділів ЗСУ такі центри можуть бути ефективними.

– Чи є у вас посади для жінок? Як часто до вас вони звертаються?

– Посади є, але, звісно, рівень зацікавленості у жінок нижчий, бо вони не військовозобов’язані. А от перед чоловіками стоїть вибір: або служити на посаді, яка найкраще відповідає професійному досвіду, або там – куди вже направлять по мобілізації.

У нас є посади санітарів і медиків, та інші роботи, де нема важкого фізичного навантаження. У нашому рекрутинговому підрозділі працюють дві жінки.

– Які цивільні навички у вас цінуються? Знаю, що у ППО на управління деякою технікою часто шукають геймерів, бо у них гарно розвинена моторика рук, що необхідно для керування джойстиком.

– У нас так само. На певні посади операторів БпЛА і дешифрувальників підходять геймери. Особливо для роботи, де треба сидіти за комп’ютером, відстежувати відеопотоки і серед них шукати приховані ворожі об’єкти, щоб уразити. Це суто комп’ютерна навичка людини, яка до цього грала в шутери тощо.

Навички, здобуті в комп'ютерних іграх, є корисними в армії (фото ілюстративне: Getty Images)

– Як добровольці можуть потрапити до вас?

– Ми зацікавлені в найбільш кваліфікованих кадрах на наші посади. При цьому у нас дуже ретельно побудована система фільтрації. У нас є попередня співбесіда, ми аналізуємо дані через You-Control, щоб бачити, чи немає якихось кримінальних бекграундів. Перевіряємо, чи є необхідні навички. А також велику увагу приділяємо мотивації рекрутів – одне з ключових питань на співбесіді: "Чому вирішили долучитись до ЗСУ саме зараз?"

Проводимо психологічне тестування, щоб побачити три головні особистісні концепти, які нам потрібні – здатність навчатися, стресостійкість і наполегливість. Тільки після цього направляємо до командира, щоб він сам переконався, що це саме та людина, яка підсилить його підрозділ. Ефективність – це ключовий принцип, який наше командування ретранслює на всі ланки.

– Який перший крок має зробити рекрут, щоб стати частиною вашої команди?

– Заявку можна залишити на нашому сайті, або через сайти, де ми просуваємо наші вакансії – вони перекидають на нашу Google-форму. Тоді ми зв’язуємось, щоб з’ясувати, чи дійсно людина нам підходить. Буває, що рекрут має купу болячок, але дуже хоче служити. Нам треба зрозуміти, як його хвороби впливають на повсякденне життя, які є обмеження. На цьому етапі не йдеться про ВЛК, зі слів людини маємо зрозуміти, чи буде вона ефективна та, чи зможе носити амуніція та БК. Якщо по кваліфікації людина підходить, а здоров’ю - ні, то відмовляємо.

Якщо тут людина проходить, то далі співбесіда. Якщо на бажану посаду нема навичок, то пропонуємо інші. Наприклад, у нас оператор БпЛА – популярніша вакансія. Але цивільні, які не мають військового досвіду, а тільки пройшли базове навчання, нам не підходять для оператора. Їх долучаємо на якусь посаду простіше, наприклад, в інженерно-саперний підрозділ. І далі такий рекрут може навчатися вже в нашому підрозділі і з часом перевестись на посаду оператора БпЛА.

У багатьох уявлення про БпЛА – це щось таке, що літає десь над ворогами і робить скиди. Але це не наш профіль, у нас вони дальньої дії, специфічніші. Щоб довірити військовослужбовцю керування таким апаратом, командир має бути на 100% певний, що він його не тільки не втратить, а ще й виконає бойову задачу. Це дуже сильно впливає на хід боїв і на хід війни в цілому. Тому до оператора БпЛА треба пройти шлях.

Вже після цього йде психологічне тестування, погодження з командиром, а також ще у нас є безпековий блок – OSINT-перевірка та перевірка на поліграфі. Ми її використовуємо для певних посад і кола людей. Наприклад, якщо рекрут має родичів у Росії, чи на окупованій території.

– Коли людина вже пройшла всі етапи відбору, як відбувається прийом у ваш полк?

– Після всіх цих етапів є три варіанти розвитку подій. Перший: якщо це діючий військовослужбовець, він заповнює наш бланк і на основі цього ми робимо рекомендаційний лист. Тоді військовослужбовець в Армія+ пише рапорт на переведення, додає свої документи і копію нашого рекомендаційного. Протягом трьох діб має отримати відповідь.

Якщо погоджують, далі йде наказ з Генштабу на його військову частину і протягом кількох тижнів людина приєднається до нас.

Не всі військовослужбовці можуть бути переведені. Наприклад, якщо людина відслужила в поточній частині менш як 6 місяців, його переведення заблокує Армія+. Або, якщо військовослужбовець служить в бойовій частині, то обов’язково буде потрібно погодження його командира.

Другий шлях – це мобілізація. Ми як пріоритетний підрозділ можемо напряму мобілізовувати людей. Це означає, що людина пише заяву, що хоче мобілізуватись у нашу частину. На підставі цього ми відправляємо направлення на проходження ВЛК до РТЦК, там де чоловік стоїть на обліку. Це все передбачено в рамках директиви від Генштабу, яка реалізується з 24 жовтня 2024 року.

Ми готуємо направлення, відправляємо його системою електронного документообігу (СЕДО) в той ТЦК, де рекрут стоїть на обліку. Після цього наш рекрут йде в військкомат і каже, що його погоджено в нашу військову частину. Своїм рекрутам ми даємо документ-пам'ятку, як комунікувати з представниками ТЦК.

РТЦК не має права наших рекрутів спрямовувати за своїми мобілізаційними планами. З моменту направлення у людини є 5 діб на проходження ВЛК. Після цього ми запрошуємо рекрута на конкретну дату приїхати до нас і приймаємо в наш полк. І вже від нас ми відправляємо його у відрядження як нашого військовослужбовця до Навчального центру для проходження базової загально-військової підготовки (БЗВП).

Третій шлях – це контракт. Зазвичай його використовуємо для тих, кого не можуть мобілізувати. Наприклад, військовозобов’язаних до 25 років. В цьому випадку ми видаємо рекруту Рекомендаційний лист і з ним він звертається в ТЦК для оформлення і відправку в Навчальний центр. Після проходження БЗВП наші рекрути долучаються в наш полк.

– Крім стану здоров’я, коли ще можете відмовити?

– Якщо людина не пройшла You-Control, психологічне тестування, або бачимо, що вона не відповідає профілю. Тоді відмовляємо. Але у нас є кадровий резерв. Наприклад, коли людина класна, але поки її не затвердили на посаду, бо не вистачає навичок. Коли вакансії знову актуалізуються, ми звертаємось до кадрового резерву. Так само і з військовослужбовцями, яких ми не можемо перевести. З часом може з’явитись можливість для переведення, якої не було раніше.

– Чи можна до вас звернутись, якщо вже отримали повістку?

– Принцип рекрутингу – добровільне звернення. Якщо людину бусифікували, чи викликали в РТЦК по повістці, то тоді це вже не є добровільним виявом бажання служити. Тут вже важливо, яка буде комунікація з РТЦК. Скоріш за все, вони спрацюють по своїй схемі і направлять у Навчальний центр. Але якщо людина не проблемна і в неї все було гаразд з документами, то можуть піти на зустріч. Також можуть направити на нас через контракт, але тут теж є нюанси.

– Як довго триває навчання?

– Ми навчаємось безперервно, це одна з основних цінностей полку. Ми працюємо в сфері, де технології та засоби постійно розвиваються і змінюються.

У нас є R&D секція, яка зранку до ночі займається тим, що шукає більш ефективні шляхи виявлення та знищення ворога.

Крім того, йде загальновійськовий вишкіл. Перед тим, як до нас потрапити, рекрути проходять БЗВП у навчальних центрах від Міністерства оборони, а це 50 днів – там і лекційні, і медичні, і тактичні, і стрілецькі заняття. А потім ще йде наша внутрішня підготовка. Хоч ми і підрозділ, що працює з безпілотними системами, ми не забуваємо про стрілецьку та тактичну підготовку і постійно проводимо відповідні тренування в полку.

Усі рекрути проходять БЗВП (фото ілюстративне: Getty Images)

– Армійський рекрутинг для багатьох українців досі залишається не до кінця зрозумілим, з якими стереотипами вам доводиться стикатись у роботі?

– Буває, що людина заповнює заявку і думає, що служитиме у своєму місті, бо у вакансіях ми не вказуємо локацію. А вже на співбесіді виявляється, що вона не готова переїжджати. Ми пояснюємо, що навіть, якщо знайде підрозділ, який дислокується у її місті, то за наказом Генштабу у будь-який момент доведеться зірватись і переїхати. Люди трішки не розуміють, що у Збройних силах ти живеш не просто у стані виконання обов’язків, але й наказів.

– У цивільному житті при виборі вакансії у багатьох випадках ключовим є розмір зарплатні. Тут теж діє це правило?

– Воно діє зворотно пропорційно. Якщо людина фокусується на цих питаннях, то, скоріш за все, її кандидатуру ми відхилимо, бо то не та мотивація, яка потрібна для вступу у Збройні сили України. Грошове, соціальне і речове забезпечення у нас, звісно, на рівні. Але це не конструктивна мотивація. Проблема в тому, що коли людина зіткнеться з побутовим негараздами, то є великий ризик, що вона буде неефективна. На питання про гроші ми спокійно реагуємо від діючих військовослужбовців.

– Що б сказали українцям, які ще вагаються, чи йти служити?

– Раніше були жартівливі сподівання, що новий президент США за добу закінчить війну, але ми всі розуміємо, що це не так. Люди зараз впадають в ілюзорні уявлення, що війна от-от закінчиться – але це абсолютно безпідставно. Коли саме у нас запанує мир – не знає ніхто.

Тому вибирати треба не між служити, чи не служити, бо, я вважаю, що так чи інакше служити будуть, якщо не всі, то більшість. Вибирати треба – на яких умовах та в якому підрозділі я можу бути корисним.

Наш полк одне з найкращих місць для цього. Головне – ви можете вибрати посаду, що відповідає цивільному фаху. Наш підхід – людський, коли рекрута вислухають і запропонують те, що дійсно підходить. Бо якщо людина не вибере сама, то за неї це зробить фахівець з ТЦК. Крім того, ми один з найефективніших підрозділів ЗСУ – наш ключовий профіль – це DeepStrike – глибинні удари безпосередньо по території нашого ворога. І це теж одна із важливих переваг. Бо долучаючись до нас, ви приєднуєтесь до команди, яка робить дуже боляче м*скалям.