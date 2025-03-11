Люди важнее донатов. Как рекрутинг усиливает украинское войско

По ощущениям последние недели напоминают начало широкомасштабной войны. Ситуация на фронте - крайне напряженная, а турбулентность на международной арене вызывает дополнительную неопределенность в дальнейшей поддержке со стороны некоторых союзников. В этих условиях надеяться можно только на себя, если точнее - на свое войско.

В условиях ожесточенных боев быстрая демобилизация, на теме которой спекулируют отдельные политики, - это нереально. Однако для части военнослужащих даже нормальная система ротаций и отпусков выглядит как недостижимая мечта, потому что не хватает кадров, которые могут их заменить. Так не должно быть, и чтобы позаботиться об этих бойцах, нам надо любым способом найти людей. Люди сейчас важнее донатов.

Лучший и самый эффективный известный способ - это рекрутинг. Он дает будущим военным возможность самостоятельно выбрать подразделение, которому они доверяют, и должность, которая лежит ближе к душе и соответствует их умениям. Ждать повестки - тревожно, ведь не знаешь, в какое подразделение и на какую должность попадешь. Тогда как рекрутинг позволяет найти место, на котором свои навыки и опыт можно использовать с максимальной пользой для Украины.

Военная служба - это действительно сложно, однако она открывает и большие возможности. Рекруты могут выбрать военную профессию и карьерно расти, получить тактический уровень военного образования, после подписания второго контракта поступить в вуз, чтобы получить степень бакалавра. Служба дает шанс бесплатно выучить иностранный язык и пройти обучение в вузах стран НАТО, проходить курсы повышения квалификации и получить профессиональную адаптацию после завершения службы.

Как узнать об этом больше?

По состоянию на конец февраля 2025 года Министерство обороны создало 49 Центров рекрутинга, в которые обратилось более 43 тысяч украинцев, 8 881 из них уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны. 21% кандидатов - женщины.

Список и контакты Центров можно найти здесь. Они информируют о вакансиях в Силах обороны и сопровождают рекрутеров на всех этапах.

Параллельно рекрутинг происходит и на низовом уровне. 25 ноября 2024 года Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский отдал распоряжение каждой бригаде создать штатное подразделение рекрутинга.

На начало 2025 года создано полсотни физических рекрутинговых центров, которые открыли не менее 30 подразделений Сил обороны. Например, здесь можно обратиться в легендарную 93-ю бригаду "Холодный Яр", а здесь узнать о вакансиях в Военно-Морских Силах.

Если вы пришли в рекрутинговый центр или просмотрели вакансии на сайте подразделения, это еще ни к чему не обязывает. Отказаться от предложения можно даже на этапе собеседования, если условия вас не устраивают: таким образом военный рекрутинг становится похожим по процедуре на обычный найм на гражданскую работу.

Войско, свободное от постсоветского

Когда талантливые люди добровольно приходят в армию, чтобы помочь государству своим опытом и умениями, они приносят с собой также корпоративные практики ведущих гражданских компаний. Когда их много, им удается расшевелить постсоветские устои и качественно обновить подходы в армии.

Мы на пути к построению профессиональной контрактной армии, а параллельно нам нужно держать оборону в условиях нестабильности на международной арене. Непростая задача как для государства, но мы заплатили уже слишком много, чтобы останавливаться на полпути.