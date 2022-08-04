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Россияне обстреляли остановку в Торецке: много жертв, в том числе дети

Фото: последстия обстрела Торецка Донецкой области 4 августа (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 4 августа, оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате атаки 8 человек погибли, 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой области Павла Кириленко.

"8 погибших, 4 раненых - такие последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых - три ребенка", - рассказал он.

По предварительной информации, как говорит глава региона, стреляли из артиллерии.

"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окружающие многоэтажки", - добавил Кириленко.

До этого российские войска обстреляли Торецк Донецкой области утром 28 июля. Вражеские снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.

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