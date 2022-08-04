Россияне обстреляли остановку в Торецке: много жертв, в том числе дети

В четверг, 4 августа, оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате атаки 8 человек погибли, 4 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой области Павла Кириленко.
"8 погибших, 4 раненых - такие последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых - три ребенка", - рассказал он.
По предварительной информации, как говорит глава региона, стреляли из артиллерии.
"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окружающие многоэтажки", - добавил Кириленко.
До этого российские войска обстреляли Торецк Донецкой области утром 28 июля. Вражеские снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.