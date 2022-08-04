Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: багато жертв, у тому числі діти

У четвер, 4 серпня, окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті атаки 8 людей загинули, 4 отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької області Павла Кириленка.

"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених - три дитини", - розповів він.

За попередньою інформацією, як каже очільник регіону, стріляли з артилерії.

"Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - додав Кириленко.