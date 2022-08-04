RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: багато жертв, у тому числі діти

Фото: наслідки обстрілу Торецька Донецької області 4 серпня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 серпня, окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті атаки 8 людей загинули, 4 отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької області Павла Кириленка.

"8 загиблих, 4 поранених - такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених - три дитини", - розповів він.

За попередньою інформацією, як каже очільник регіону, стріляли з артилерії.

"Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - додав Кириленко.

До цього російські війська обстріляли Торецьк Донецької області зранку 28 липня. Ворожі снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТорецкВійна в Україні