Люди Микитася вновь пытаются взять контроль над "Киевметростроем"

Скандальный экс-глава строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вновь пытается взять под контроль ПАО "Киевметрострой". На этот раз якобы с помощью так называемых "теневых нотариусов". Об этом сообщает "Обозреватель", передает РБК-Украина.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года глава наблюдательного совета "Киевметростроя" Олег Токарев, а также экс-гендиректор компании Владимир Петренко и юрист Михаил Ильяшев провели заседание наблюдательного совета, где назначили главой предприятия Александра Метелицу.

С помощью "теневых нотариусов", заинтересованные лица, которые по всей видимости представляют интересы бизнесмена Микитася, даже смогли внести необходимые данные в Госреестр. Таким образом экс-глава "Укрбуда" мог попытаться получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО "Киевметрострой", выделенных для строительства метро на Виноградарь.

В свою очередь начальник юридического управления "Киевметростроя" Алексей Лобода объяснил, почему заседание наблюдательного совета было незаконным.

"Проведенное рейдерами собрание было абсолютно нелегитимным потому, что на него не было физического доступа для большинства акционеров – неустановленные личности подозрительного внешнего вида не пустили акционеров и их представителей – собственников почти 60% акций. У нас есть основания считать, что для проведения сборов использованы поддельные документы, а это – криминальное преступление. Значит это собрание было абсолютно нелегитимным и решения не имеют юридической силы", – констатировал Алексей Лобода.

Скандальное назначение было отменено министром юстиции Денисом Малюськой, который оперативно созвал соответствующую антирейдерскую комиссию.

Стоит отметить, что это не первая попытка бизнесмена взять под контроль предприятие.

Против захвата ПАО "Киевметрострой" активно выступил и коллектив предприятия. Сотрудники провели митинг, где выразили свое несогласие с незаконным назначением на пост гендиректора Александра Метелицы. В комментариях журналистам они объяснили свою позицию тем, что при нынешнем руководителе компания вошла в интенсивный график работ, а сотрудникам начали своевременно и в полном объеме выплачиваться зарплаты.