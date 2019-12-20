В Госбюро расследований могут перейти 15 следователей по делам Майдана, - Чумак

Виктор Чумак (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще 20 следователей перейдут в департамент процессуального руководства в Генпрокуратуре

В Государственное бюро расследований (ГБР) могут перейти 15 следователей по делам Майдана. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, сколько сотрудников этого управления перейдут в ГБР согласно принятому Верховной радой закону, Чумак ответил:

"Я думаю, что те прокуроры, кто не прошел аттестацию, смогут все сразу туда перейти. Это около 15 человек. Другие 20 сдали тесты и перейдут в департамент процессуального руководства в Генпрокуратуре", - сказал он.

Он также сообщил, что сейчас еще проводится аудит этих дел.

"Мы сейчас еще проводим аудит, инвентаризацию этих дел и передаем их по подследственности в соответствующий орган досудебного расследования", - отметил Чумак.

Напомним, 3 декабря Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября потеряла функции досудебного расследования. В то же время он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет утрачено.