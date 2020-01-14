Люди Микитася знову намагаються взяти контроль над "Київметробудом"

Скандальний екс-голова будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась знову намагається взяти під контроль ПАТ "Київметробуд". На цей раз нібито за допомогою так званих "тіньових нотаріусів". Про це повідомляє "Обозреватель", передає РБК-Україна.

Як повідомлялося раніше, в кінці 2019 року голова наглядової ради "Київметробуду" Олег Токарев, а також екс-гендиректор компанії Володимир Петренко та юрист Михайло Ільяшев провели засідання наглядової ради, де призначили главою підприємства Олександра Метелицю.

За допомогою так званих "тіньових нотаріусів", зацікавлені особи, які по всій вирогідності представляють інтереси бізнесмена Микитася, навіть змогли внести необхідні дані в Держреєстр. Таким чином екс-глава "Укрбуду" міг спробувати отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд", виділених для будівництва метро на Виноградар.

У свою чергу начальник юридичного управління "Київметробуду" Олексій Лобода пояснив, чому засідання наглядової ради було незаконним.

"Проведеніе рейдерами збори були абсолютно нелегітимним тому, що на ньому не було фізичного доступу для більшості акціонерів - невстановлені особи підозрілого зовнішнього вигляду не пустили акціонерів та їх представників - власників майже 60% акцій. У нас є підстави вважати, що для проведення зборів використані підроблені документи, а це - кримінальний злочин. Значить це зібрання було абсолютно нелегітимним і рішення не мають юридичної сили", - констатував Олексій Лобода.

Скандальне призначення було скасовано міністром юстиції Денисом Малюською, який оперативно скликав відповідну антирейдерську комісію.

Варто відзначити, що це не перша спроба бізнесмена взяти під контроль підприємство.

Проти захоплення ПАТ "Київметробуд" активно виступив і колектив підприємства. Співробітники провели мітинг, де висловили свою незгоду з незаконним призначенням на пост гендиректора Олександра Метелиці. У коментарях журналістам вони пояснили свою позицію тим, що при нинішньому керівнику компанія увійшла в інтенсивний графік робіт, а співробітникам почали своєчасно і в повному обсязі виплачуватимуться зарплати.