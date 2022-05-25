Люди из Луганской области выезжать не хотят, - Гайдай

Жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Глава Луганской ОВА рассказал, что сейчас Северодонецк не окружен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.
"В целом на подконтрольной нам Луганской области - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят", - сказал Гайдай.
Он добавил, что из-за отсутствия газа в Лисичанске не сможет работать хлебная пекарня.
Напомним, российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов.
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