Люди из Луганской области выезжать не хотят, - Гайдай

Жители Луганской области, несмотря на сильные обстрелы, не хотят покидать свои дома. Сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Глава Луганской ОВА рассказал, что сейчас Северодонецк не окружен, в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.

"В целом на подконтрольной нам Луганской области - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят", - сказал Гайдай.

Он добавил, что из-за отсутствия газа в Лисичанске не сможет работать хлебная пекарня.