Люди із Луганської області виїжджати не хочуть, - Гайдай

Мешканці Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть покидати свої будинки. Нині на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається більше 40 тисяч населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Очільник Луганської ОВА розповів, що наразі Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців.
"Загалом на підконтрольній нам Луганській області - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть", - сказав Гайдай.
Він додав, що через відсутність газу в Лисичанську не зможе працювати хлібна пекарня.
Нагадаємо, російські війська значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари.
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