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Люди із Луганської області виїжджати не хочуть, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Мешканці Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть покидати свої будинки. Нині на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається більше 40 тисяч населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Очільник Луганської ОВА розповів, що наразі Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців.

"Загалом на підконтрольній нам Луганській області - більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть", - сказав Гайдай.

Він додав, що через відсутність газу в Лисичанську не зможе працювати хлібна пекарня.

Нагадаємо, російські війська значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари.

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