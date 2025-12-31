Люди – головний капітал. Як Україна інвестує в підтримку молодих талантів

Серед усіх можливих інвестицій – для держави ключовими є інвестиції в людей. Безумовно, в Україні людський капітал – це найбільша цінність як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі, переконаний перший заступн ик міністра освіти і науки України Євген Кудрявець. У колонці для РБК-Україна він розповідає про важливість підтримки молоді в Україні.

У своїй професійній діяльності я системно працюю з інтелектуально обдарованою молоддю, розуміючи наскільки важливо створити такі умови, щоб вони розвивалася й реалізували свій потенціал саме в Україні.

Якщо ми хочемо бачити Україну з сильною економікою, наукою й інноваціями, інвестувати в молоде покоління потрібно вже зараз. Попри війну, знаходити ресурси, визнавати досягнення, створювати фінансові, освітні й кар’єрні стимули. Те, що ми робимо сьогодні для молоді, напряму визначає конкурентоспроможність країни завтра.

Щорічно українські учні й студенти демонструють високі результати на міжнародних олімпіадах, точно не поступають іншим країнам. Лише в минулому олімпіадному сезоні 32 учасники української команди здобули 27 медалей: 4 золоті, 12 срібних і 11 бронзових.

А на всеукраїнському рівні понад 700 учнів стали призерами. І звісно, цей перелік можна продовжувати – ще маємо тисячі школярів і студентів з високими освітніми досягненнями, внутрішньою мотивацією і готовністю діяти проактивно.

Завдання держави на цьому етапі створити умови, щоб ці молоді люди могли реалізувати свій потенціал саме в Україні.

2025 рік став одним із перших, коли ми почали покращувати формат державної підтримки інтелектуально обдарованої молоді, розвиваючи позашкільну освіту.

Одна із ключових змін – перезавантаження олімпіадного та турнірного руху. Нашим пріоритетом було зробити інтелектуальні змагання доступнішими, справедливішими та такими, що сприяють відкриттю талантів. Ми заклали ці зміни в Нове положення, що розробляли разом із тими, хто знає систему зсередини: членами журі, методистами, організаторами.

Серед головних новацій – добровільна реєстрація учнів на перший етап змагань без посередництва школи чи вчителя. У результаті кількість учнів, які зареєструвалися для участі, зросла. Учні самостійно ухвалювали рішення спробувати свої сили. Це показник реальної мотивації, а не формальної участі.

Крім того, відкриття можливостей для участі українських учнів, які тимчасово перебувають за кордоном, стало ще однією важливою зміною. Сьогодні тисячі дітей вимушено навчаються поза Україною, і наше завдання — зберегти їхній зв’язок із державою. Така можливість стала важливою для понад 400 учнів, які зареєструвалися на участь в 11 олімпіадах.

Це не вичерпний перелік змін. Оновлені правила також розширюють можливості виходу на всеукраїнський рівень завдяки новій системі рейтингу, врегульовують питання конфлікту інтересів і забезпечують участь за єдиними завданнями.

Проте, окрім того, як створити умови для проявлення себе – не менш важливим є і система заохочення. Тому уже цього року переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад можуть отримувати щомісячні стипендії до 25 000 грн за умови навчання в українських університетах. Ці стипендії МОН запускає спільно з Фондом Президента України.

Держава точно бачить цінність у високих академічних досягненнях. Тож, фінансові стимули будуть запроваджені також і для студентів — у державному бюджеті на наступний рік уже закладено кошти на підвищення стипендій для всіх студентів вдвічі, а також на зростання президентських стипендій.

Звісно, фінансові стимули працюють лише в комплексі з якісними умовами. Ми працюємо над тим, щоб кожен талановитий учень чи студент мав можливість реалізувати себе в Україні – через конкурентоспроможну освіту.



Сьогодні масштабні реформи охоплюють усі рівні освіти – від дошкільної до вищої та науки. За останні три роки державні інвестиції в освітню систему зросли більш ніж на 85%. Це прямий показник того, що держава свідомо пріоритезує людей, якість освіти та можливість самореалізації в Україні.

І загалом, підтримка талантів та молоді має стати спільною метою для держави, громад, закладів освіти і роботодавців. Це наш стратегічний потенціал.

Від того, як ми інвестуємо в молодь сьогодні, залежить, якою буде Україна майбутнього.