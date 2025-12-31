Люди – главный капитал. Как Украина инвестирует в поддержку молодых талантов

Среди всех возможных инвестиций – для государства ключевыми являются инвестиции в людей. Безусловно, в Украине человеческий капитал – это самая большая ценность как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, убежден первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец. В колонке для РБК-Украина он рассказывает о важности поддержки молодежи в Украине.

В своей профессиональной деятельности я системно работаю с интеллектуально одаренной молодежью, понимая насколько важно создать такие условия, чтобы они развивалась и реализовали свой потенциал именно в Украине.

Если мы хотим видеть Украину с сильной экономикой, наукой и инновациями, инвестировать в молодое поколение нужно уже сейчас. Несмотря на войну, находить ресурсы, признавать достижения, создавать финансовые, образовательные и карьерные стимулы. То, что мы делаем сегодня для молодежи, напрямую определяет конкурентоспособность страны завтра.

Ежегодно украинские ученики и студенты демонстрируют высокие результаты на международных олимпиадах, точно не уступают другим странам. Только в прошлом олимпиадном сезоне 32 участника украинской команды получили 27 медалей: 4 золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых.

А на всеукраинском уровне более 700 учеников стали призерами. И конечно, этот перечень можно продолжать – еще есть тысячи школьников и студентов с высокими образовательными достижениями, внутренней мотивацией и готовностью действовать проактивно.

Задача государства на этом этапе создать условия, чтобы эти молодые люди могли реализовать свой потенциал именно в Украине.

2025 год стал одним из первых, когда мы начали улучшать формат государственной поддержки интеллектуально одаренной молодежи, развивая внешкольное образование.

Одно из ключевых изменений – перезагрузка олимпиадного и турнирного движения. Нашим приоритетом было сделать интеллектуальные соревнования более доступными, справедливыми и способствующими открытию талантов. Мы заложили эти изменения в Новое положение, которое разрабатывали вместе с теми, кто знает систему изнутри: членами жюри, методистами, организаторами.

Среди главных новаций – добровольная регистрация учеников на первый этап соревнований без посредничества школы или учителя. В результате количество учеников, которые зарегистрировались для участия, выросло. Ученики самостоятельно принимали решение попробовать свои силы. Это показатель реальной мотивации, а не формального участия.

Кроме того, открытие возможностей для участия украинских учеников, временно находящихся за рубежом, стало еще одним важным изменением. Сегодня тысячи детей вынужденно учатся вне Украины, и наша задача – сохранить их связь с государством. Такая возможность стала важной для более 400 учеников, которые зарегистрировались на участие в 11 олимпиадах.

Это не исчерпывающий перечень изменений. Обновленные правила также расширяют возможности выхода на всеукраинский уровень благодаря новой системе рейтинга, регулируют вопросы конфликта интересов и обеспечивают участие по единым заданиям.

Однако, кроме того, как создать условия для проявления себя – не менее важным является и система поощрения. Поэтому уже в этом году победители международных и всеукраинских олимпиад могут получать ежемесячные стипендии до 25 000 грн при условии обучения в украинских университетах. Эти стипендии МОН запускает совместно с Фондом Президента Украины.

Государство точно видит ценность в высоких академических достижениях. Поэтому, финансовые стимулы будут введены также и для студентов – в государственном бюджете на следующий год уже заложены средства на повышение стипендий для всех студентов вдвое, а также на рост президентских стипендий.

Конечно, финансовые стимулы работают только в комплексе с качественными условиями. Мы работаем над тем, чтобы каждый талантливый ученик или студент имел возможность реализовать себя в Украине – через конкурентоспособное образование.



Сегодня масштабные реформы охватывают все уровни образования – от дошкольного до высшего и науки. За последние три года государственные инвестиции в образовательную систему выросли более чем на 85%. Это прямой показатель того, что государство сознательно приоритезирует людей, качество образования и возможность самореализации в Украине.

И вообще, поддержка талантов и молодежи должна стать общей целью для государства, общин, учебных заведений и работодателей. Это наш стратегический потенциал.

От того, как мы инвестируем в молодежь сегодня, зависит, какой будет Украина будущего.