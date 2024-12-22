"Люди без голови". Полонені росіяни розповіли про КНДРівців, яких відіслали на війну

РБК-Україна отримало ексклюзивні кадри допиту російських військовополонених від джерел у Силах оборони. Полонені розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові, яких диктатору Володимиру Путіну надіслав Кім Чен Ин.

Один з полонених розповів, що північнокорейських військових утримують та навчають окремо від російських. За словами росіянина, у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики". У північнокорейців ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо.

"Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата", - сказав полонений.

Як зазначив росіянин, військових КНДР кидають першими у бій, а за ними солдати РФ.

"Кажуть, що вони "без голови", що їм начхати, куди йти і чого йти, божевільні товариші", - заявив окупант.

За його словами, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по росіянах під час висування на позиції. В іншому випадку військовий КНДР прострілив ноги своїм "побратимам".

"Знаю, що харчують вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли - гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" Калаші, гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47", - додав він.

Інший полонений розповів, що вперше зустрів солдатів КНДР на полігоні "Постоялые Дворы" у Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців.

Росіянин підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження зі зброєю з боку солдатів Північної Кореї. Він зазначив, що один з північнокорейців на полігоні прострелив ноги своїм співвітчизникам, в іншому випадку "куля прилетіла у живіт інструктору".

Окупант поскаржився на мовний бар'єр та непорозуміння з північнокорейськими солдатами.

"Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше... Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV, по всьому, що літає. Не важливо це наший чи ваш FPV, навіть збивають", - сказав загарбник.