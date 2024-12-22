"Люди без голови". Полонені росіяни розповіли про КНДРівців, яких відіслали на війну

Полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.
РБК-Україна отримало ексклюзивні кадри допиту російських військовополонених від джерел у Силах оборони. Полонені розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові, яких диктатору Володимиру Путіну надіслав Кім Чен Ин.
Один з полонених розповів, що північнокорейських військових утримують та навчають окремо від російських. За словами росіянина, у солдатів КНДР "мало теорії, але багато практики". У північнокорейців ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо.
"Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата", - сказав полонений.
Як зазначив росіянин, військових КНДР кидають першими у бій, а за ними солдати РФ.
"Кажуть, що вони "без голови", що їм начхати, куди йти і чого йти, божевільні товариші", - заявив окупант.
За його словами, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по росіянах під час висування на позиції. В іншому випадку військовий КНДР прострілив ноги своїм "побратимам".
"Знаю, що харчують вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли - гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх "дванадцяті" Калаші, гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47", - додав він.
Інший полонений розповів, що вперше зустрів солдатів КНДР на полігоні "Постоялые Дворы" у Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців.
Росіянин підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження зі зброєю з боку солдатів Північної Кореї. Він зазначив, що один з північнокорейців на полігоні прострелив ноги своїм співвітчизникам, в іншому випадку "куля прилетіла у живіт інструктору".
Окупант поскаржився на мовний бар'єр та непорозуміння з північнокорейськими солдатами.
"Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше... Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV, по всьому, що літає. Не важливо це наший чи ваш FPV, навіть збивають", - сказав загарбник.
Північна Корея раніше передала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, які РФ використовує проти України.
Восени стало відомо, що КНДР також відправила до Росії солдатів, яких кинули у Курську область. Солдати Пхеньяна беруть участь у бойових діях проти України. За даними української розвідки, Північна Корея могла направити понад 10 тисяч військових.
ГУР повідомляло, що об'єднані підрозділи КНДР та РФ втратили близько 200 військових. При цьому Москва намагається приховати втрати північнокорейських військ на фронті.
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