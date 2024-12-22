"Люди без головы". Пленные россияне рассказали о КНДРовцах, которых отправили на войну

РБК-Украина получило эксклюзивные кадры допроса российских военнопленных от источников в Силах обороны. Пленные рассказали о том, как себя ведут и как воюют северокорейские военные, которых диктатору Владимиру Путину прислал Ким Чен Ын.

Один из пленных рассказал, что северокорейских военных удерживают и обучают отдельно от российских. По словам россиянина, у солдат КНДР "мало теории, но много практики". У северокорейцев те же самые блиндажи, но расположены отдельно.

"Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убитых среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата", - сказал пленный.

Как отметил россиянин, военных КНДР бросают первыми в бой, а за ними солдаты РФ.

"Говорят, что они "без головы", что им наплевать, куда идти и чего идти, сумасшедшие ребята", - заявил оккупант.

По его словам, был случай, когда корейцы открыли огонь по россиянам во время выдвижения на позиции. В другом случае военный КНДР прострелил ноги своим "побратымам".

"Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели - гречневая каша. Да, им все снабжают, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" Калаши, винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47", - добавил он.

Другой пленный рассказал, что впервые встретил солдат КНДР на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области. По его словам, там было около 700 корейцев.

Россиянин подтвердил слова другого оккупанта о легкомысленном обращении с оружием со стороны солдат Северной Кореи. Он отметил, что один из северокорейцев на полигоне прострелил ноги своим соотечественникам, в другом случае "пуля прилетела в живот инструктору".

Оккупант пожаловался на языковой барьер и недоразумения с северокорейскими солдатами.

"Если честно, то чем дальше от корейцев, тем спокойнее... Они днем стреляют по квадрокоптерам, FPV, по всему, что летает. Не важно это наш или ваш FPV, даже сбивают", - сказал захватчик.