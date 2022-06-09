UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Люди не должны быть целью". Еврокомиссар по гуманитарным вопросам побывал в Ирпене

Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Валерия Полищук

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич посетил Ирпень. Он решительно осудил умышленные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еврокомиссара в Twitter.

"Сегодня был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде. Опять же, я самым решительным образом осуждаю преднамеренные российские нападения на украинские гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - написал он.

Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)

Напомним, ранее ЕС выделил 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины.

Кроме того, ранее ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныИрпеньВизит в УкраинуЕврокомиссия