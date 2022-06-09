"Люди не должны быть целью". Еврокомиссар по гуманитарным вопросам побывал в Ирпене

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич посетил Ирпень. Он решительно осудил умышленные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еврокомиссара в Twitter.
"Сегодня был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде. Опять же, я самым решительным образом осуждаю преднамеренные российские нападения на украинские гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - написал он.
Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)
Напомним, ранее ЕС выделил 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины.
Кроме того, ранее ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро.