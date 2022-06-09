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Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине

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Брюссель, Четверг 09 июня 2022 13:48
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине Фото: глаа Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз выделил 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость неденежной помощи в ответ на незаконное вторжение России в Украину составляет более 700 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В дополнение к финансовой гуманитарной помощи ЕС мобилизовал все возможные ресурсы для оказания помощи Украине. Так, все 27 государств-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили более 38 тысяч тонн помощи, включая аптечки, продукты питания, защитную одежду, а также стратегическое оборудование, такое как пожарные машины, мобильные госпитали и энергоносители.

Кроме того, ЕС мобилизовал свой аварийный резерв RescEU для доставки ключевого медицинского оборудования, чтобы помочь переправить украинских пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи в больницы Европы.

Напомним, ранее ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро.

Кроме того, G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро.

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