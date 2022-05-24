ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро

Новина українською →
Брюссель, Вторник 24 мая 2022 14:33
ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на оказание военной помощи для Украины. Его сумма составит 500 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Сообщается, что согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины, что доведет суммарно выделенные средства на эти цело до 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка - лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также сообщается, что из нового транша 490 млн евро направят на поставку военного оборудования согласно заявкам правительства Украины. Остальные 10 млн евро - на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Отметим, предыдущие транши были согласованы 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

Напомним, ранее США одобрили выделение 40 млрд долларов на помощь Украине. Позже стало известно, куда именно пойдут эти деньги.

Также сообщалось, что G7 планирует предоставить Украине грантовую помощь на 15 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины