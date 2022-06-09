ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Люди не должны быть целью". Еврокомиссар по гуманитарным вопросам побывал в Ирпене

Новина українською →
Ирпень, Четверг 09 июня 2022 14:36
"Люди не должны быть целью". Еврокомиссар по гуманитарным вопросам побывал в Ирпене Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Валерия Полищук

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич посетил Ирпень. Он решительно осудил умышленные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еврокомиссара в Twitter.

"Сегодня был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде. Опять же, я самым решительным образом осуждаю преднамеренные российские нападения на украинские гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - написал он.

Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)

Напомним, ранее ЕС выделил 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины.

Кроме того, ранее ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины еще на 500 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ирпень Визит в Украину Еврокомиссия
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег