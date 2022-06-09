"Люди не должны быть целью". Еврокомиссар по гуманитарным вопросам побывал в Ирпене

"Сегодня был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде. Опять же, я самым решительным образом осуждаю преднамеренные российские нападения на украинские гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - написал он.

Фото: еврокомиссар Янез Ленарчич посетил Ирпень (twitter.com/JanezLenarcic)